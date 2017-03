Stasera in tv: "Sei mai stata sulla Luna?" su Rai 1

Di Pietro Ferraro mercoledì 8 marzo 2017

Rai 1 stasera propone "Sei mai stata sulla Luna?", commedia del 2015 diretta da Paolo Genovese e interpretata da Liz Solari, Raoul Bova e Neri Marcorè.





Cast e personaggi

Liz Solari: Guia

Raoul Bova: Renzo

Simone Dell'Anna: Tony

Giulia Michelini: Carola

Pietro Sermonti: Marco

Dino Abbrescia: Dino

Nino Frassica: Oderzo

Sabrina Impacciatore: Mara

Neri Marcorè: Pino

Rolando Ravello: Paolo

Sergio Rubini: Delfo

Emilio Solfrizzi: Felice

Paolo Sassanelli: Rosario

Anna Rezan: Cyntzia





Trama e recensione

Guia ha 30 anni, lavora in una prestigiosa rivista internazionale di moda, guida una spider di lusso, viaggia in jet privato e vive tra Milano e Parigi. Ha tutto, o almeno credeva di avere tutto, fino a quando si ritrova in uno sperduto paese della Puglia dove si imbatterà in Renzo, un affascinante contadino del posto che le farà capire che l’unica cosa che le manca è l’amore, quello vero. Ma quando la felicità sarà ad un passo da lei, non saprà come raggiungerla.

Sei mai stata sulla luna?: recensione Paolo Genovese torna al cinema con Sei mai stata sulla luna?, commedia con Raoul Bova, Liz Solari, Neri Marcorè, Sergio Rubini ed Emilio Solfrizzi. Leggete la nostra recensione





Note di regia

Una commedia sentimentale ed ironica sospesa tra città e campagna. I due cuori che battono all’unisono all’interno di questo film sono il forte desiderio di emozionare e la volontà di mettere a nudo una parte delicata che appartiene a chiunque: l’essere prigionieri di noi stessi, dei nostri desideri e delle nostre aspettative, fino a non riconoscerne più la ragione e il senso. La commedia è pensata per utilizzare efficacemente tutti gli strumenti posseduti da questo genere cinematografico, cercando di costruire una narrazione che riesca a condurre lo spettatore in una giostra emotiva che lo porti a ridere, sognare ed emozionarsi. Dalla scelta di attori che contribuiscano a una rappresentazione tanto realistica quanto brillante dei personaggi, alla fotografia che esalti le tonalità calde e “autentiche” dell’entroterra pugliese, vero e proprio protagonista della trasformazione di Guia, ogni elemento concorrerà a creare una commedia che sappia penetrare nella pelle, al di là della semplice risata. [Paolo Genovese]





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Maurizio Filardo (Perfetti sconosciuti, Tutta colpa di Freud, Questa notte è ancora nostra).

La colonna sonora inlcude anche la canzone inedita "Sei mai stata sulla Luna?" cantata da Francesco De Gregori e premiata con un Nastro d'argento per la Migliore canzone originale.

Nell’album sono inclusi anche brani di KT Tunstall, Passenger e Milky Chance.



Nel trailer è stato utilizzato anche il brano "I Love Rock ‘n’ Roll" nella versione anni '80 di Joan Jett & the Blackhearts.



TRACK LISTINGS

Sei mai stata sulla luna – Francesco De Gregori

Take on Me (Strumentale) – Anni B Sweet

Black Horse and the Cherry Tree – KT Tunstall

Stolen Dance – Milky Chance

Your Love Gets Sweeter – Finley Quaye

Don’t You Want Me – Bahamas Bahamas feat. The Weather Station

Heart’s on Fire – Passenger

The Challenge – Maurizio Filardo

Il primo incontro – Maurizio Filardo

Sei mai stata sulla luna: La cucina immaginaria – Maurizio Filardo

Kirikiri – Maurizio Filardo

The Trap – Maurizio Filardo

Clothes Aunt – Maurizio Filardo

Work on Farm – Maurizio Filardo

Mara and Felice Theme 1 – Maurizio Filardo

Alone – Maurizio Filardo

The Lamp of Aladin – Maurizio Filardo feat. Piji

Sei mai stata sulla luna: The Bees – Maurizio Filardo

Sei mai stata sulla luna: The Rain – Maurizio Filardo

Confession – Maurizio Filardo

Sei mai stata sulla luna: Departure – Maurizio Filardo

Chicken – Maurizio Filardo

Moon River – Maurizio Filardo

Moon River Duet – Maurizio Filardo feat. Silvia Aprile

I Love Rock and Roll – Maurizio Filardo feat. Arianna Cleri

Bette Davis Eyes – Maurizio Filardo feat. Silvia Aprile