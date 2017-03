Al cinema dall'8 Marzo: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 9 marzo 2017

Arrivano King Kong, l'horror Autopsy e le storie vere Bleed - Piu forte del destino e Il diritto di contare.

- Kong: Skull Island (USA 2017 - Azione / Avventura - Durata 118 minuti) di Jordan Vogt-Roberts con Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson, Tian Jing, John Ortiz. Trama: Un gruppo eterogeneo di esploratori si avventura nelle profondità di un’isola sperduta del Pacifico, tanto affascinante quanto infida, inconsapevole di stare attraversando il regno del mitico gorilla Kong. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

Kong: Skull Island - recensione in anteprima Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman e Brie Larson protagonisti di Kong: Skull Island. Leggete la nostra recensione

- Autopsy (Gran Bretagna 2017 - Horror - Durata 86 minuti) di André Øvredal con Brian Cox, Emile Hirsch, Olwen Catherine Kelly, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Parker Sawyers, Yves O'Hara, Mark Badham, Jane Perry. Trama: due medici legali, padre e figlio, impegnati a effettuare l'autopsia del corpo di una giovane donna sconosciuta si ritroverranno assediati da una misteriosa entità sovrannaturale. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

Autopsy: recensione in anteprima Brian Cox ed Emile Hirsch protagonisti di Autopsy, diretto dal regista norvegese André Øvredal. Leggete la nostra recensione

- Bleed - Più forte del destino (USA 2017 - Drammatico / Biografico - Durata 116 minuti) di Ben Younger con Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal, Ciarán Hinds, Ted Levine, Christine Evangelista, Amanda Clayton, Tina Casciani, Kimberly Howe. Trama: La vera storia del pugile Vinny Paz che dopo un terribile incidente d'auto torna sul ring contro ogni previsione medica. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

Bleed - Più forte del destino: recensione in anteprima Miles Teller ed un poco riconoscibile Aaron Eckhart protagonisti di Bleed - Più forte del destino, incentrato sul pugile Vinny Pazienza. Leggete la nostra recensione

- Il diritto di contare (USA 2017 - Drammatico / Biografico - Durata 135 minuti) di Theodore Melfi. Un film Da vedere 2017 con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst. Trama: L’incredibile storia mai raccontata di tre brillanti donne afroamericane che, alla NASA, lavorarono ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita dell’astronauta John Glenn. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

Il diritto di contare: recensione in anteprima Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe e Kevin Costner nel cast de Il diritto di contare. Leggete la nostra recensione

Il diritto di contare: la colonna sonora del film Ascolta la colonna sonora de "Il diritto di contare", il biopic di Theodore Melfi nei cinema italiani dall'8 marzo 2017.

- La luce sugli oceani (USA / Nuova Zelanda 2017 - Drammatico - Durata 133 minuti) di Derek Cianfrance con Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Jack Thompson, Bryan Brown, Jane Menelaus. Trama: i coniugi Sherbourne trovano una neonata abbandonata in una barca alla deriva e la allevano in segreto come fosse loro. Ben presto scopriranno che la vera madre della piccola sono anni che la cerca senza riuscire a darsi pace. Tormentati dal dilemma se svelare il segreto, perdendo così la figlia che ormai sentono come loro, la coppia inizierà a disgregarsi. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

La Luce sugli Oceani di Derek Cianfrance, recensione in anteprima Tratto dall'omonimo romanzo best-seller, La luce sugli Oceani sbarca al cinema dopo l'anteprima mondiale al Festival di Venezia.

- Gomorroide - Il film (Italia 2017 - Commedia - Durata 97 minuti) di Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante e Domenico Manfredi con Francesco De Fraia, Raffaele Ferrante, Domenico Manfredi, Lavinia Biagi, Francesco Procopio. Trama:La Camorra è in ginocchio. Il merito di questo inaspettato declino è del più grande fenomeno mediatico degli ultimi anni: GOMORROIDE, un telefilm comico che prende in giro la spietata organizzazione criminale. Grazie al frizzante sarcasmo della serie, la gente ha meno paura della malavita e si ribella ai piccoli soprusi che prima subiva. Il successo travolgente del telefilm metterà però i tre attori nel mirino della Camorra costringendoli ad entrare in un programma protzioen testimoni. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Il padre d'Italia (Italia 2017 - Commedia - Durata 93 minuti) di Fabio Mollo con Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Anna Ferruzzo, Mario Sgueglia, Federica de Cola, Miriam Karlkvist, Esther Elisha, Sara Putignano, Filippo Gattuso, Franca Maresa. Trama: Paolo e Mia sono due trentenni completamente diversi l’uno dall’altra, che si ritrovano ad affrontare assieme un folle viaggio da nord a sud. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

Il Padre d'Italia di Fabio Mollo: Recensione in Anteprima Luca Marinelli e Isabella Ragonese splendidi protagonisti de Il Padre d'Italia, road movie dell'animo diretto da Fabio Mollo.

- Mister Universo (Austria / Italia 2017 - Drammatico / Documentario - Durata 90 minuti) di Tizza Covi e Rainer Frimmel con Tairo Caroli, Wendy Weber, Arthur Robin, Lilly Robin.Trama: Tairo, giovane domatore di leoni, è infelice. La scomparsa del suo portafortuna è la scusa per intraprendere un viaggio attraverso l'Italia in cerca di Arthur Robin, ex mister Universo, che gliel'aveva regalato. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

Mister Universo: recensione in anteprima Menzione Speciale della Giuria all'ultimo Festival di Locarno, Mister Universo di Tizza Covi e Rainer Frimmel approda in sala. Leggete la nostra recensione

- Phantom Boy (Belgio / Francia 2017 - Animazione - Durata 84 minuti) di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol con Edouard Baer, Jean-Pierre Marielle, Audrey Tautou, Jackie Berroyer, Alex Robini. Trama: New York. Un misterioso malvivente sfigurato ferisce gravemente Alex, l’ispettore di polizia che era sulle sue tracce. Immobilizzato in ospedale, Alex incontra Leo, un ragazzo di undici anni che ha la capacità di uscire dal suo corpo. Grazie ai poteri straordinari del ragazzo, l’ispettore Alex può riprendere la sua inchiesta, provando così a fermare il gangster sfigurato che minaccia di distruggere New York con un terribile virus informatico. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Questione di Karma (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Edoardo Falcone con Fabio De Luigi, Elio Germano, Daniela Virgilio, Valentina Cenni, Massimo De Lorenzo. Trama: Giacomo è lo stravagante erede di una dinastia di industriali convinto che il suo defunto padre si è reincarnato in tal Mario Pitagora (Elio Germano), un uomo tutt’altro che spirituale, interessato solo ai soldi e indebitato con mezza città. Questo incontro apparentemente assurdo cambierà la vita di entrambi. TRAILER E CLIP IN ITALIANO