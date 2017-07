Geostorm: nuovo trailer italiano dell'action-thriller con Gerard Butler

Di Pietro Ferraro venerdì 7 luglio 2017

Geostorm: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriller di Dean Devlin nei cinema italiani dal 1° novembre 2017.

Warner Bros. ha reso disponibile un secondo trailer italiano di Geostorm, un thriller fantascientifcio con protagonista Gerad Butler in cui si mostrano gli effetti devastanti di una versione molto estrema del "cambiamento climatico".

La storia è impostata dopo una serie di disastri naturali senza precedenti, che hanno minacciato il pianeta in modi mai visti prima e che hanno portato i leader mondiali a riunirsi per creare una rete intricata di satelliti per controllare il clima globale e mantenere il pianeta al sicuro. Nel trailer vediamo anche il presidente Andrew Palma (Andy Garcia) in una conferenza stampa, dove rivela che i disastri naturali sono ormai una cosa del passato, grazie a questo complesso sistema satellitare.

Purtroppo, uno dei satelliti subisce un guasto portando uno scenario glaciale in Afghanistan. Invece di interrompere l'intero sistema, il governo invia nello spazio Jacob Lawson (Gerard Butler) per risolvere il problema, ma mentre Jacob è nello spazio, suo fartello Jacob (Jim Sturgess) viene estromesso dal sistema informatico che controlla i satelliti e risulterà presto chiaro che dietro queste condizioni meteorologiche distruttive che si stanno verificando in tutto il mondo non c'è un semplice malfunzionamento.

Il cast principale include anche Abbie Cornish, Alexandra Maria Lara, Daniel Wu, Ed Harris, Adepero Oduye, Amr Waked, Robert Sheehan, Eugenio Derbez.

Dean Devlin produttore e sceneggiatore di Independence Day e Stargate fa il suo debutto alla regia da una sceneggiatura che ha scritto con Paul Guyot (Leverage, The Librarians).

Warner Bros. ha fissato una data di uscita italiana al 1° novembre 2017.





Warner Bros. ha reso disponibile un trailer italiano di Geostorm un disaster-movie che dovrebbe fare la gioai dei fan di Independence Day e 2012.

Dopo una serie senza precedenti di catastrofi naturali che hanno colpito il pianeta, i leader mondiali si sono riuniti per creare una fitta rete di satelliti per controllare il clima globale e tenere tutti al sicuro. Ma qualcosa è andato storto, il sistema costruito per proteggere la Terra la sta attaccando. Due fratelli fanno squadra per salvare il mondo dalla catastrofe.

Dean Devlin (scrittore e produttore di Independence Day) fa il suo debutto alla regia cinematografica con Geostorm, interpretato da Gerard Butler (Attacco al potere - Olympus Has Fallen, 300), Jim Sturgess (Cloud Atlas), Abbie Cornish (Limitless), Alexandra Maria Lara (Rush), Daniel Wu (L'uomo con i pugni di ferro, Warcraft - L'inizio), con i candidati all'Oscar ed Harris (The Hours, Apollo 13) e Andy Garcia (Il Padrino: Parte III).

Butler interpreta Jake, uno scienziato che, insieme a suo fratello, Max, interpretato da Sturgess, ha il compito di risolvere i problemi di funzionamento del programma satellitare. Cornish è l'agente dei servizi segreti Sarah Wilson; Lara è Ute Fassbinder, l'astronauta ISS che gestisce la stazione spaziale; Wu è Cheng, il supervisore di Hong Kong per il "Programma Dutch Boy"; con Garcia nei panni del presidente degli Stati Uniti Andrew Palma e Harris come il segretario di Stato Leonard Dekkom. Il film è interpretato anche Adepero Oduye (La grande scommessa, 12 anni schiavo), Amr Waked (Lucy, Syriana), Robert Sheehan (Shadowhunters: Città di Ossa, L'ultimo dei Templari) e Eugenio Derbez (Instructions Not Included).

Il team creativo dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Roberto Schaefer (Neverland - Un sogno per la vita, Quantum of Solace), lo scenografo Kirk M. Petruccelli (Sotto assedio - White House Down), la costumista Susan Matheson (la grande scommessa, Safehouse) e VFX supervisor Jeffrey A. Okun (Scontro tra titani, Ultimatum alla Terra).

Geostorm debutta nei cinema italiani a novembre 2017.