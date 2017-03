Geostorm: trailer italiano dell'action-thriller con Gerard Butler

Di Pietro Ferraro giovedì 9 marzo 2017

Geostorm: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sull'action-thriller di Dean Devlin nei cinema italiani da novembre 2017.

Warner Bros. ha reso disponibile un trailer italiano di Geostorm un disaster-movie che dovrebbe fare la gioai dei fan di Independence Day e 2012.

Dopo una serie senza precedenti di catastrofi naturali che hanno colpito il pianeta, i leader mondiali si sono riuniti per creare una fitta rete di satelliti per controllare il clima globale e tenere tutti al sicuro. Ma qualcosa è andato storto, il sistema costruito per proteggere la Terra la sta attaccando. Due fratelli fanno squadra per salvare il mondo dalla catastrofe.

Dean Devlin (scrittore e produttore di Independence Day) fa il suo debutto alla regia cinematografica con Geostorm, interpretato da Gerard Butler (Attacco al potere - Olympus Has Fallen, 300), Jim Sturgess (Cloud Atlas), Abbie Cornish (Limitless), Alexandra Maria Lara (Rush), Daniel Wu (L'uomo con i pugni di ferro, Warcraft - L'inizio), con i candidati all'Oscar ed Harris (The Hours, Apollo 13) e Andy Garcia (Il Padrino: Parte III).

Butler interpreta Jake, uno scienziato che, insieme a suo fratello, Max, interpretato da Sturgess, ha il compito di risolvere i problemi di funzionamento del programma satellitare. Cornish è l'agente dei servizi segreti Sarah Wilson; Lara è Ute Fassbinder, l'astronauta ISS che gestisce la stazione spaziale; Wu è Cheng, il supervisore di Hong Kong per il "Programma Dutch Boy"; con Garcia nei panni del presidente degli Stati Uniti Andrew Palma e Harris come il segretario di Stato Leonard Dekkom. Il film è interpretato anche Adepero Oduye (La grande scommessa, 12 anni schiavo), Amr Waked (Lucy, Syriana), Robert Sheehan (Shadowhunters: Città di Ossa, L'ultimo dei Templari) e Eugenio Derbez (Instructions Not Included).

Il team creativo dietro le quinte team creativo comprende il direttore della fotografia Roberto Schaefer (Neverland - Un sogno per la vita, Quantum of Solace), lo scenografo Kirk M. Petruccelli (Sotto assedio - White House Down), la costumista Susan Matheson (la grande scommessa, Safehouse) e VFX supervisor Jeffrey A. Okun (Scontro tra titani, Ultimatum alla Terra).

Geostorm debutta nei cinema italiani a novembre 2017.