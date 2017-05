47 Metri: nuove clip in italiano e locandine del thriller-horror con squali

Di Pietro Ferraro venerdì 26 maggio 2017

47 Metri: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Johannes Roberts nei cinema italiani dal 25 maggio 2017.

Ha debuttato nei cinema italiani 47 metri, il thriller-horror con squali di cui vi proponiamo 5 clip in italiano, due nuove locandine internazionali e qualche curiosità sul film interpretato da Mandy Moore, Claire Holt e Matthew Modine.





Dicono che una vacanza è l’opportunità perfetta per provare cose nuove e fare esperienze molto lontane dalla monotonia della vita di tutti i giorni. O almeno è quello su cui punta Kate (Claire Holt) nel convincere sua sorella Lisa (Mandy Moore) a inabissarsi nell’oceano per una immersione con il grande Squalo Bianco dentro una non molto stabile gabbia di metallo. Le due sorelle sono in vacanza in Messico, dopo che Lisa è stata lasciata, non per sua scelta, dallo storico fidanzato perché considerata troppo noiosa. Volendo impegnarsi ad essere più avventurosa, e avendo incontrato Benjamin (Santiago Segura) e Louis (Yani Gellman) in un bar, Lisa e la sorella decidono di seguirli il giorno successivo e prendere parte a una esperienza unica nella vita. Ma quando la loro gabbia si stacca dall’imbarcazione le due ragazze si ritroveranno a precipitare in fondo al mare intrappolate, attorniate da squali famelici e con sempre meno ossigeno a disposizione.

Il film è diretto e co-sceneggiato (con Ernets Riera) da Johannes Roberts, esperto del genere che ha diretto l’acclamato thriller "F". Tra gli altri crediti di Roberts ci sono anche il film per la televisione "Roadkill" con il candidato all'Oscar Stephen Rea, "Storage 24" intrigante horror fantascientifico con l’attore premio Bafta Noel Clarke e il recente horror sovrannaturale "The Other Side of the Door" con protagonista la Sarah Wayne Callies della serie tv "The Walking Dead".







La maggior parte delle riprese subacquee si sono svolte in Inghilterra presso l'Underwater Studio di Basildon (Essex).



Mandy Moore e Claire Holt hanno imparato ad immergersi per questo film. Nessuna delle due attrici aveva esperienza di immersioni prima del film.



Il film era stato rititolato "In the Deep" nella primavera del 2016 e doveva uscire direct-to-video ad agosto. Una settimana prima del rilascio previsto, il film è stato acquistato da Byron Allen's Entertainment Studios che ha ripreso il titolo originale "47 Meters Down" e ha deciso di far uscire il film nelle sale per l'estate 2017.



La gabbia per squali e la gru sono state costruite presso una fattoria nel Kent.







47 Metri: secondo trailer italiano e nuovo poster del thriller-horror con squali

Secondo trailer italiano e una nuova locandina per 47 metri, il survival-horror con famelici squali in arrivo nei cinema italiani il prossimo 25 maggio con Adler Entertainment.

Durante un'immersione in Messico, due sorelle, Kate e Lisa, rimangono intrappolate sul fondo dell’oceano. Con una riserva d’ossigeno di 60 minuti e le acque infestate dagli squali, dovranno riuscire a mettersi in salvo.

Il film è diretto da Johannes Roberts (The Other Side of the Door) e interpretato da Mandy Moore, Claire Holt e Matthew Modine.





47 Metri: trailer italiano del thriller-horror con squali

Il 25 maggio Adler Entertainment porterà nei cinema italiani 47 Metri (47 Meters Down" un survival-thriller che racconta di due sorelle, Kate e Lisa, che durante un'immersione in Messico rimangono intrappolate sul fondo dell’oceano. Con una riserva d’ossigeno di 60 minuti e le acque infestate dagli squali, dovranno riuscire a mettersi in salvo.

Il film arriva sulla scia del successo ottenuto dal recente Paradise Beach - Dentro l'incubo (The Shallows) che ha incassato 65 milioni di dollari da un budget 17 milioni)

47 Metri è diretto da Johannes Roberts regista del discreto horror The Other Side of the Door e interpretato da Mandy Moore ("This Is Us", "I passi dell'amore - A Walk to Remember"), Claire Holt ("The Vampire Diaries", "The Originals"), Yani Gellman ("Pretty Little Liars","Febbre d'amore") e Matthew Modine ("Full Metal Jacket", "Il cavaliere oscuro - Il ritorno").