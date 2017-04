47 metri: secondo trailer italiano e nuovo poster del thriller-horror con squali

Di Pietro Ferraro giovedì 27 aprile 2017

47 Metri: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Johannes Roberts nei cinema italiani dal 25 maggio 2017.

Secondo trailer italiano e una nuova locandina per 47 metri, il survival-horror con famelici squali in arrivo nei cinema italiani il prossimo 25 maggio con Adler Entertainment.

Durante un'immersione in Messico, due sorelle, Kate e Lisa, rimangono intrappolate sul fondo dell’oceano. Con una riserva d’ossigeno di 60 minuti e le acque infestate dagli squali, dovranno riuscire a mettersi in salvo.

Il film è diretto da Johannes Roberts (The Other Side of the Door) e interpretato da Mandy Moore, Claire Holt e Matthew Modine.





47 metri: trailer italiano del thriller-horror con squali

Il film arriva sulla scia del successo ottenuto dal recente Paradise Beach - Dentro l'incubo (The Shallows) che ha incassato 65 milioni di dollari da un budget 17 milioni)

47 Metri è diretto da Johannes Roberts regista del discreto horror The Other Side of the Door e interpretato da Mandy Moore ("This Is Us", "I passi dell'amore - A Walk to Remember"), Claire Holt ("The Vampire Diaries", "The Originals"), Yani Gellman ("Pretty Little Liars","Febbre d'amore") e Matthew Modine ("Full Metal Jacket", "Il cavaliere oscuro - Il ritorno").