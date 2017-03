Blogo lancia il Magazine dedicato a "Non è un paese per giovani"

Di Pietro Ferraro giovedì 9 marzo 2017

Il 23 marzo arriva nei cinema "Non è un paese per giovani" e Blogo vi propone un approfondimento sul nuovo film di Giovanni Veronesi.

Non è un paese per giovani non è solo una trasmissione radiofonica di Radio 2, ma anche un film in arrivo nei cinema il prossimo 23 marzo diretto da Giovanni Veronesi che ci racconta di quella parte di giovani che in cerca di una svolta economica puntano all'estero e in particolare verso quei paesi cosiddetti di frontiera.

Veronesi ci ricorda che oltre 100.000 ragazzi l’anno se ne vanno dall’Italia in silenzio in un lento, ma inesorabile esodo che porterà alla mancanza di tasselli fondamentali in alcune generazioni del futuro.

Non è un paese per giovani racconta di Sandro e Luciano, due giovani di belle speranze interpretati da Filippo Scicchitano e Giovanni Anzaldo, che in cerca della svolta economica partono alla volta di Cuba per un viaggio che diventerà occasione di crescita. Un viaggio lontano da casa che li cambierà profondamente, grazie anche all'incontro con Nora (Sara Serraiocco) una ragazza decisamente fuori dagli schemi.

Blogo vi propone un approfondimento sulle affascinanti location dove è stato girato il film di Giovanni Veronesi. I due protagonisti partono da Roma per raggiungere Cuba e la paradisiaca località di Cayo Largo. Approfondiamo sulla storia, il cibo e l'arte di questi luoghi con uno sguardo sul fenomeno sociale dell’emigrazione dei giovani italiani che senza certezze per il loro futuro si ritrovano costretti a perseguire i propri sogni all’estero.

A seguire trovate il link al magazine Blogo, buona lettura.