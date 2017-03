Steven Spielberg e J.J. Abrams portano al cinema la vera storia della rifugiata siriana Doaa Al Zamel

Di Federico Boni giovedì 9 marzo 2017

Paramount e Ambil per il film dedicato alla storia di Doaa Al Zamel.

The Post, Steven Spielberg dirige Meryl Streep e Tom Hanks 9 premi Oscar per portare in sala i 'Documenti del Pentagono' che travolsero Richard Nixon. Steven Spielberg e J.J. Abrams porteranno in sala l'adattamento cinematografico di 'A Hope More Powerful Than the Sea: One Refugee’s Incredible Story of Love, Loss, and Survival', libro di Melissa Fleming sulla rifugiata siriana Doaa Al Zamel. Parola di The Wrap.

Paramount Pictures e Amblin Partners ne hanno acquistato i diritti cinematografici. Doaa Al Zamel ha lasciato la sua terra dilaniata dalla guerra all'età di 19 anni. Partita per l’Europa in cerca di una vita migliore, il suo viaggio verso la Svezia a bordo della solita carretta sovraffollata divenne un calvario, dovendo sopravvivere per giorni e giorni in acqua con un salvagente gonfiabile e due bimbi piccoli a lei affidati da altri rifugiati, purtroppo morti annegati. Giorni di paura e preghiere, senza mai perdere la speranza. La Fleming, autrice del libro, è portavoce capo dell’Alta Commissione per i rifugiati delle Nazioni Unite.

Non ci sono nomi del cast così come un regista, con Spielberg e Abrams al momento impegnati solo in cabina produttiva.

Fonte: Comingsoon.net