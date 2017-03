El Chapo, anche la Sony lavora al film

Di Federico Boni giovedì 9 marzo 2017

Le mitiche fughe di El Chapo diverranno film. Sia per la Fox che per la Universal e la Sony.

The Cartel per Ridley Scott e Leonardo DiCaprio The Cartel di Don Winslow diventa film grazie alla Fox con Ridley Scott alla regia e DiCaprio papabile mattatore La Sony Pictures ha acquisito i diritti cinematografici di 'Hunting El Chapo: The Thrilling Inside Story of The American Lawman Who Captures The World’s Most-Wanted Drug Lord', libro di imminente uscita scritto da Cole Merrell e Douglas Century. Parola dell'Hollywood Reporter.

Joaquín Guzmán Loera, conosciuto anche come El Chapo per la sua breve statura (167 cm), è il capo di un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga chiamata Cartello di Sinaloa, dal suo stato messicano natale in cui ha la propria base di commercio. Al 41esimo posto tra gli uomini più ricchi del mondo secondo Forbes, con un patrimonio stimato sui 14 miliardi di dollari, El Chapo è andato incontro a tre arresti nel corso degli ultimi 20 anni. Ai primi due seguirono altrettante fughe, fino alla nuova cattura avvenuta l'8 gennaio 2016, a Los Mochis, mentre era in contatto con l'attore Sean Penn per girare il film sulla sua vita. Il Messico ne ha ordinato l'estradizione negli Stati Uniti all'interno del supercarcere di New York Metropolitan Correctional Centre il 20 gennaio 2017, dove non dovrebbe per ora rischiare la pena di morte per i numerosi crimini legati al narcotraffico di cui è accusato.

Il primo arresto nel 1993, con fuga dal carcere di massima sicurezza nel 2001 dopo aver corrotto delle guardie. Nel 2014 l'arresto numero 2, in Messico, con fuga attraveso un tunnel. 3 Arts Entertainment produrrà l'adattamento del libro, con Michael Bay in corsa per la regia. Ci sono anche altri due progetti su El Chapo in fase di sviluppo. Il primo targato Peter Berg (The Hunt for El Chapo) per la Universal e il secondo versione romanzata della storia basata sul libro "The Cartel" di Don Winslow, con Ridley Scott alla regia. Chi primo arrivo prima alloggia.

Fonte: Comingsoon.net