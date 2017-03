Film 2018-2019: Zazie Beetz sarà Domino in Deadpool 2 - Samuel L. Jackson in The Last Full Measure

- The Last Full Measure: Samuel L. Jackson affiancherà Sebastian Stan, Christopher Plummer, William Hurt, Bradley Whitford, Michael Imperioli e Linus Roache in The Last Full Measure, film scritto e diretto da Todd Robinson. Al centro della trama, ispirata a fatti realmente accaduti, l'investigatore del Pentagono Scott Huffman (Stan), chiamato a combattere la macchina politica di Washington. Scott si ritrova a collaborare con i veterani dell'Operazione Abilene per convincere il Congresso ad assegnare la Medaglia al Valore a un coraggioso medico dell'Air Force, William Pitsenbarger, che salvò la vita di 60 Marines nel corso di una delle battaglie più sanguinose della Guerra del Vietnam. Mentre la battaglia imperversava, infatti, e ormai rimasto solo dopo la partenza dell'ultimo elicottero, l'uomo continuò a salvare i commilitoni fino a quando non è morto. Timothy Scott Bogart, Mark Damon, Lauren Selig, Julian Adams, Nicholas Cafritz, Robert Reed Peterson e Shaun Sanghani produrranno il tutto, con Tamara Birkemoe, Jenna Sanz-Agero e Sidney Sherman produttori esecutivi. Inizio riprese a fine mese tra Atlanta e Costa Rica.

- A Kid Like Jake: Claire Danes e Jim Parsons saranno i protagonisti di A Kid Like Jake, adattamento cinematografico dell'omonima pièce teatrale di Daniel Pearle. A dirigere il tutto Silas Howard. I due attori, celebri in tv grazie a Homeland e The Big Bang Theory, interpreteranno due genitori di Brooklyn che provano ad iscrivere ad un asilo privato Jake, figlio di quattro anni gender-fluid che ama vestirsi da bambina. La Howard, regista, era un tempo un uomo.

- Deadpool 2: Ryan Reynolds ha annunciato su Twitter che Zazie Beetz (Atlanta) si è unita al cast di Deadpool 2. L'attrice sarà Domino, mutante in grado di alterare le probabilità della realtà creando un campo di fortuna. Deadpool 2 introdurrà anche Cable, figlio di Ciclope che viaggia nel tempo. Volto ancora da scovare, in questo caso, o per lo meno ancora da annunciare. David Leitch, uno dei due registi di John Wick, dirigerà la pellicola, con Rhett Reese e Paul Wernick sceneggiatori. Riprese imminenti.