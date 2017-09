Polaroid: trailer italiano del film horror di Lars Klevberg

Di Federico Boni martedì 19 settembre 2017

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Notorious Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di Polaroid, un nuovo horror che racconta di una macchina fotografica "infestata" in arrivo nei cinema italiani il 30 novembre.

Sarah ritrova una scatola con dentro una vecchia Polaroid. Presa dall'entusiasmo comincia a scattare diverse fotografie finché qualcosa inizia a spaventarla. Rumori provenienti dalla macchina fotografica, ombre che compaiono nelle foto scattate. Lo spirito intrappolato nella macchina fotografica è stato risvegliato e darà inizio a una serie di omicidi destinati a durare finché Sarah e i suoi amici non riusciranno a porre fine al suo disegno di morte.

Il film diretto da Lars Klevberg, basato su un suo cortometraggio, mescola elementi di The Ring e Final Destination.

Il cast del film: Kathryn Prescott (Finding Carter), Mitch Pileggi (X-Files), Grace Zabriskie (The Grudge), Tyler Young (Eyewitness), Keenan Tracey (Bates Motel), Samantha Logan (The Fosters), Priscilla Quintana (Stranded), Madelaine Petsch (Riverdale) e Javier Botet (Mama, IT).





Polaroid: trailer e poster del film horror di Lars Klevberg

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dimension Films ha reso disponibile un primo trailer e una locandina di Polaroid, il film horror prodotto da Roy Lee e Chris Bender, il team responsabile di The Ring e The Grudge. Lee crede che Polaroid potrebbe dare il via ad un franchise alla Final Destination.





Dai produttori di The Ring e The Grudge, arriva il prossimo iconico franchise horror: Polaroid. Il solitario liceale Bird Fitcher non ha idea di quali segreti oscuri siano legati alla macchina fotografica d'epoca Polaroid in cui si imbatte, ma non ci vorrà molto tempo scoprire che coloro la cui immagine viene immortalata andranno incontro ad una tragica fine. Sulla base del premiato cortometraggio di Lars Klevberg, la storia mescola elementi di The Ring e Final Destination per creare un film unico e spaventoso.

Il corto di Klevberg su cui è basato il film ha vinto il Los Angeles Horror Short Film Festival guadagnandosi la visibilità necessaria a siglare un accordo con Dimension Films per un lungometraggio diretto dallo stesso Klevberg da una sceneggiatura scritta da Blair Butler. Bob Weinstein, capo e fondatore di Dimension, ha recentemente parlato di rallentare le produzioni da circa 8 all'anno per concentrarsi su 3-4 idee veramente buone. Polaroid debutta nei cinema americani il 25 agosto 2017.





Polaroid, dai produttori di The Ring e The Grudge - horror in sala il 25 agosto 2017

The Ring 3: due clip in italiano e nuovi spot tv Samara torna nel sequel "The Ring 3" - Al cinema dal 16 marzo 2017 La Dimension Films ha annunciato il via alle riprese di Polaroid, thriller a tinte horror nato dal pluripremiato cortometraggio di Lars Klevberg. A produrre la pellicola Roy Lee (The Ring, The Grudge, LEGO Film) e Chris Bender (The Ring, The Hangover, History of Violence), con Blair Butler in cabina di sceneggiatura.

Protagonisti Kathryn Prescott (Finding Carter), Mitch Pileggi (X-Files), Grace Zabriskie (The Grudge), Tyler Young (Eyewitness), Keenan Tracey (Bates Motel), Samantha Logan (The Fosters), Priscilla Quintana (Stranded), Madelaine Petsch (Riverdale) e Javier Botet (Mama, IT), con un'uscita in sala datata 25 agosto 2017.

Protagonista Bird Fitcher, solitaria studentessa del liceo che trova per puro caso una macchina fotografica Polaroid. Una fotocamera diabolica, perché chiunque venga fotografato andrà incontro ad una tragica fine. Riprese partite ad Halifax, Nova Scotia.

A seguire il trailer del cortometraggio.

