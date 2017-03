Dumbo, Danny DeVito ritrova Tim Burton

Di Federico Boni giovedì 9 marzo 2017

Dumbo, dopo Eva Green Tim Burton ritrova anche Danny DeVito.

Dumbo di Tim Burton, la Disney vuole Will Smith e Tom Hanks Will Smith e Tom Hanks possibili novità nel Dumbo live-action Disney, con il secondo nei panni del direttore del circo. Colpo a sorpresa per Tim Burton e il suo Dumbo Disney in live-action. Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Danny DeVito sarebbe in trattative per prendere parte alla pellicola. Se così fosse sarebbe la 4° collaborazione tra il regista e l'attore, già visti all'opera con Batman Returns, Mars Attacks! e Big Fish.

DeVito andrebbe a raggiungere Eva Green, altro nome particolarmente noto al regista, avendo girato prima Dark Shadows e a seguire La Casa per bambini speciali di Miss Peregrine. Dumbo, uscito nel 1941, è stato il 4° classico animato Disney. Ad occuparsi dell'adattamento, che unirà CG ad attori in carne ed ossa, Ehren Kruger, sceneggiatrice dei Transformers. DeVito, attualmente tra i volti della serie FX C'è sempre il sole a Philadelphia, tornerà presto in sala con il film per famiglie Animal Crackers, prima di bissare con St. Sebastian, titolo da lui diretto.

Sconosciuti i tempi produttivi di Dumbo, ennesimo live-action Disney in produzione. Dopo Alice in Wonderland, Il grande e potente Oz, Maleficent, Cenerentola, Alice 2, Il Libro della Giungla e l'imminente La Bella e la Bestia, sono più di 10 i 'classici' dello studios pronti a riprendere vita. Con attori in carne ed ossa.

Fonte: Comingsoon.net