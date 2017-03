Aladdin, la Disney cerca attori medio orientali per il live-action di Guy Ritchie

Di Federico Boni giovedì 9 marzo 2017

Si cercano giovani attori medio orientali che sappiano cantare per il live-action di Aladdin.

Dumbo, Danny DeVito ritrova Tim Burton Dopo Batman Returns, Mars Attacks! e Big Fish, Danny DeVito ritrova Tim Burton con Dumbo in live-action. Non solo Dumbo, con Eva Green e Danny DeVito nel cast, e Mulan. In casa Disney si lavora sodo anche sul live-action di Aladdin, diretto da Guy Ritchie e alla ricerca di attori medio orientali. L'annuncio casting della pellicola è comparso sui social, con lo studios bisognoso di giovani attori che sappiano cantare tra i 18 e i 25 anni.

Caccia a Jasmine e Aladdin, è evidente, per un film che come La Bella e la Bestia sarà in chiave 'musicale'. Via alle riprese in estate, nel mese di luglio, fino a fine aprile. Riprese che si terranno nel Regno Unito. Scott Weinger e Linda Larkin doppiarono i due protagonisti nel cartoon del 1992, candidato a 5 premi Oscar e vincitore di due statuette, per la colonna sonora di Alan Menken e per la canzone A Whole New World scritta dallo stesso Menken e Tim Rice. Il film vinse anche 3 Golden Globe, uno dei quali 'speciale' per l'eccezionale doppiaggio di Robin Williams.

John August (Big Fish) ha scritto la sceneggiatura, con Dan Lin produttore e Jonathan Eirich produttore esecutivo. Giovedì scorso altro simile annuncio legato al live-action di Mulan, con la Disney in quel caso alla ricerca di attori in grado di parlare correttamente sia l'inglese che il cinese mandarino.

Alright kids, if you know someone who fits this, you better share this with them. Submit asap. Good luck my babies pic.twitter.com/PLP37ritcV — Dani Fernandez (@msdanifernandez) 9 marzo 2017

Fonte: HollywoodReporter