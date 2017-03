Stasera in tv: "Sabotage" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 10 marzo 2017

Rai 2 stasera propone "Sabotage", thriller d'azione del 2014 diretto da David Ayer (Suicide Squad) e interpretato da Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia Williams, Terrence Howard e Joe Manganiello.





Cast e personaggi

Arnold Schwarzenegger: John "Breacher" Wharton

Sam Worthington: Monster

Olivia Williams: Caroline Brentwood

Terrence Howard: Sugar

Joe Manganiello: Grinder

Josh Holloway: Neck

Mireille Enos: Lizzy

Max Martini: Pyro

Harold Perrineau: Darius Jackson

Martin Donovan: Floyd Demel

Gary Grubbs: Lou Cantrell

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: John "Breacher" Wharton

Roberta Pellini: Caroline Brentwood

Andrea Lavagnino: Sugar

Marco Vivio: Monster

Alberto Angrisano: Grinder

Fabio Boccanera: Neck

Daniela Calò: Lizzy

Pasquale Anselmo: Pyro

Alessandro Quarta: Darius Jackson

Antonio Palumbo: Floyd Demel

Alessandro Ballico: Lou Cantrell





La trama

John "Breacher" Wharton (Arnold Schwarzenegger) guida una task force d'elite della DEA che da la caccia ai più letali cartelli della droga del mondo. Quando la squadra esegue con successo un raid con rapina nel covo di un cartello, pensano che il colpo sia andato a buon fine, fino a quando uno ad uno i dieci membri del team iniziano misteriosamente ad essere eliminati.





Il nostro commento

Sabotage come fecero a sua tempo Nella mente del serial killer e Identità si ispira al classico romanzo giallo di Agatha Christie "Dieci piccoli indiani" e sfoggia la regia "muscolare" di Ayer, uno Schwarzenegger privo delle gigionerie viste in operazioni come I Mercenari e un team di tostissimi agenti di polizia che strizzano l'occhio ai marines coloniali di Aliens.

Seppur claudicante a livello di caratterizzazione dei personaggi, Sabotage si presenta come un action girato con i crismi della "vecchia scuola", visivamente ineccepibile e brutale al punto giusto che potrebbe riservare, a chi saprà coglierlo, del godibile intrattenimento.





Curiosità



Secondo il regista David Ayer, Sabotage è stato pesantemente rimaneggiato in fase di montaggio dallo studio per renderlo più un film d'azione piuttosto che un thriller. Il montaggio originale di Sabotage pare si avvicinasse alle 3 ore.



A Schwarzenegger non piaceva molto il taglio di capelli che porta in questo film.



La trama è liberamente tratta dal romanzo classico di Agatha Christie "Dieci piccoli indiani".



Dal minuto 43 al 45 si vede un poster di Rambo sullo sfondo, ma con la testa di Arnold Schwarzenegger.



Kate Mara e Isla Fisher hanno sostenuto un provino per il ruolo che è poi andato a Malin Akerman. Più tardi la Akerman ha abbandonato per una gravidanza ed è stata sostituita da Mireille Enos.



Nella scena in cui Breacher sta scrivendo alla sua scrivania, le foto della sua famiglia sono mostrate sul suo computer, sono immagini reali della famiglia di Arnold Schwarzenegger in cui appare anche il figlio dell'attore, Patrick Schwarzenegger.



Una sottotrama che coinvolgeva Brentwood che cerca di inchiodare un padre violento che ha ucciso la sua giovane figlia è stata tagliata dalla versione finale del film, ma è brevemente accennata nella scena in cui Brentwood e Breacher parlano sulla strada per la casa di Bryce "Tripod" McNeely. Questa storia è stata tagliata per accelerare il ritmo del film e concentrarsi sull'azione.



Dopo il flop al box-office americano i distributori australiani hanno deciso di far uscire il film direttamente in DVD come accaduto anche in Italia.



Anche se lo scrittore Skip Woods è accreditato per la sceneggiatura al fianco di David Ayer, molto poco del suo script originale è stato utilizzato per il film, praticamente solo l'idea centrale della trama di un gruppo di poliziotti che vengono uccisi uno ad uno.



Il tatuaggio sulla spalla di Grinders (Joe Manganiello) è ispirato al fumetto "Terminal Lance". Esso raffigura un'aquila in possesso di un teschio con emblemi dei marines per occhi e la "Morte" che imbraccia una mitragliatrice M240B con un Bambino Gesù appeso sotto di essa.



ATTENZIONE SPOILER SUL FINALE!!! Il film in origine aveva un finale completamente diverso. In questo finale Caroline e Breacher catturano Lizzy che confessa. Breacher spara a Lizzy prima che possa rivelare di più e Caroline si renda conto che c'è Breacher dietro gli omicidi. Breacher fugge via inosservato. Caroline e il suo partner Jackson si dirigono poi verso il lago per recuperare il denaro. Breacher si presenta, pugnala Jackson e inizia a lottare in acqua con Caroline. David Ayer ha girato due versioni alternative di questo finale. Nel primo Caroline fugge e Breacher si trova di fronte due auto della polizia quando cerca di riprendere il denaro. Breacher uccide i poliziotti e si prepara a fuggire con una delle vetture. Poi Caroline appare e gli chiede perché ha ucciso la sua squadra e Breacher le dice perchè loro non gli avrebbero lasciato uccidere l'assassino della sua famiglia. Poi gli spara quando cerca di prendere la sua pistola. Nella seconda versione, quando Caroline chiede, Breacher dice a Caroline che un membro della sua squadra lo ha tradito e uno di loro è stato responsabile per la vendita della sua famiglia al cartello per soldi. Non sapeva chi fosse così li ha uccisi tutti. Spara a Caroline quando lei cerca di arrestarlo, e poi se ne va con i soldi. Entrambe le versioni sono state respinte dai produttori, che hanno costretto Ayer a creare un nuovo finale che mostrasse il personaggio di Arnold Schwarzenegger come un antieroe invece che come uno spietato criminale. FINE SPOILER

Il film in origine aveva un finale completamente diverso. In questo finale Caroline e Breacher catturano Lizzy che confessa. Breacher spara a Lizzy prima che possa rivelare di più e Caroline si renda conto che c'è Breacher dietro gli omicidi. Breacher fugge via inosservato. Caroline e il suo partner Jackson si dirigono poi verso il lago per recuperare il denaro. Breacher si presenta, pugnala Jackson e inizia a lottare in acqua con Caroline. David Ayer ha girato due versioni alternative di questo finale. Nel primo Caroline fugge e Breacher si trova di fronte due auto della polizia quando cerca di riprendere il denaro. Breacher uccide i poliziotti e si prepara a fuggire con una delle vetture. Poi Caroline appare e gli chiede perché ha ucciso la sua squadra e Breacher le dice perchè loro non gli avrebbero lasciato uccidere l'assassino della sua famiglia. Poi gli spara quando cerca di prendere la sua pistola. Nella seconda versione, quando Caroline chiede, Breacher dice a Caroline che un membro della sua squadra lo ha tradito e uno di loro è stato responsabile per la vendita della sua famiglia al cartello per soldi. Non sapeva chi fosse così li ha uccisi tutti. Spara a Caroline quando lei cerca di arrestarlo, e poi se ne va con i soldi. Entrambe le versioni sono state respinte dai produttori, che hanno costretto Ayer a creare un nuovo finale che mostrasse il personaggio di Arnold Schwarzenegger come un antieroe invece che come uno spietato criminale.

Il film costato 35 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 17 con 10 milioni provenienti dal box-office statunitense.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dell'americano David Sardy che torna a collaborare con il regista David Ayer dopo aver musicato End of Watch - Tolleranza zero. Altri crediti di Sardy includono colonne sonore per Benvenuti a Zombieland, Ghost Rider: Spirito di vendetta e Senza freni.

che torna a collaborare con il regista David Ayer dopo aver musicato End of Watch - Tolleranza zero. Altri crediti di Sardy includono colonne sonore per Benvenuti a Zombieland, Ghost Rider: Spirito di vendetta e Senza freni.

I Beastie Boys, Mike D e Adam Horovitz hanno respinto una richiesta di utilizzare il il loro brano "Sabotage" del 1994 per un promo del film. Nel suo testamento Adam Yauch ha vietato l'uso della sua musica nella pubblicità.



La colonnna sonora include anche i brani: "Heights 3" di JMIKE, "Ball" di B Boy featuring Ca$h Out, "All We Do" di Kaytranada featuring JMSN, "La Casa del Sol Naciente" di Alejandra Guzman, "Darkest (Dim)" di TokiMonsta featuring Gavin Turek, "Beer Bar Blues" di Lloyd Conger, "Mafia Nueva" di El Komander.



TRACK LISTINGS

1. Raiding the Cartel

2. Stealing the Money

3. Where Is the Money

4. Interview

5. Breacher Wakes Up / Gym Work 3

6. Breacher Pulls Up

7. Team Training

8. Pyro Flip Screech

9. Meet Caroline

10. Strippers Here

11. Neck Nailed to Ceiling

12. Breachers Backstory

13. Finding Tripod

14. Breachers Home Vids

15. Not Going to Fight You Boss

16. Redneck Boat / Not a Fish

17. World Class Assholes

18. Apartment Raid

19. We All Go Home Tonight

20. Monster in the Fridge

21. Team Falling Apart

22. I Quit

23. Lizzy Shot Grinder

24. Parking Garage

25. Atl Street Chase

26. Where's Breacher

27. Brujo Enters

28. Gunfight

29. Breachers Revenge

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.