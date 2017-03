Bond 25, tornano gli sceneggiatori Neal Purvis e Robert Wade

Di Federico Boni venerdì 10 marzo 2017

Bond 25, gli sceneggiatori ci sono ma mancano regista e protagonista. Forse..

Bond 25, Tom Hardy sogna Christopher Nolan Tom Hardy sogna di diventare James Bond con Christopher Nolan alla regia. Neal Purvis e Robert Wade torneranno a sceneggiare James Bond, con il 25esimo capitolo della saga pronto a diventare realtà. Ad annunciarlo, via Twitter, Baz Bamigboye del Daily Mail. Tutto tace, invece, sull'eventuale ritorno di Daniel Craig negli abiti di 007.

Contratto alla mano il divo avrebbe un altro capitolo da girare, ma Craig, una volta terminato Spectre, confessò di volerla far finita, perché letteralmente esausto. Purvis e Wade sono ormai due volti storici dell'universo Bond. Nel 1999 il loro primo script per Il mondo non Basta, con Pierce Brosnan, per poi metter mano anche a Die Another Day, Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e per l'appunto Spectre, uscito nel 2015.

Nessuna novità in ambito registico, con Sam Mendes che ha abbandonato la baracca dopo aver girato due capitoli del franchise. Il toto-Bond, neanche a dirlo, impazza da mesi, con Michael G. Wilson e Barbara Broccoli forse pronti a rompere gli indugi e a far sorgere l'ennesimo 007.

Fonte: Comingsoon.net