Avatar 2 NON uscirà nel 2018 - ennesimo slittamento per James Cameron

venerdì 10 marzo 2017

Avatar 2 al cinema 10 anni dopo il primo capitolo?

Ennesimo clamoroso slittamento per l'uscita di Avatar 2, da girare contemporaneamente al 3°, al 4° e al 5° capitolo. James Cameron, a sorpresa, ha infatti annunciato che il primo sequel non uscirà nel 2018, come precedentemente annunciato. Si tratta del 3° o 4° cambio di programma, per il kolossal Fox, ormai trainato dai ritardi produttivi.

'Beh, nel 2018 non accadrà. Non abbiamo ancora annunciato una data d'uscita certa. Non stiamo facendo Avatar 2. Stiamo facendo Avatar 2, 3, 4 e 5. E' un'impresa epica. Quindi so dove starò per i prossimi 8 anni della mia vita. Non è un lasso di tempo così irragionevole, se ci pensate. Ci sono voluti quattro anni e mezzo per fare un film e ora ne stiamo realizzando quattro. Siamo quasi pronti a partire e tra poco inizieremo 24 ore su 24, sette giorni alla settimana. Abbiamo preparato set e creature, ed è tutto molto eccitante. Vorrei poterlo condividere con il mondo, ma dobbiamo mantenere una certa quantità di mistero. Alzeremo il sipario al momento opportuno'.

Avatar, i sequel - parla James Cameron: li girerò tutti e 4 contemporaneamente James Cameron torna a parlare dei 4 sequel di Avatar, da girare tutti in una volta sola come se fossero una mini-serie.

Così Cameron via The Star, con la 20th Century Fox che aveva precedentemente annunciato l'uscita di Avatar 2 per il mese di dicembre del 2018. Poi ogni due anni, quindi dicembre 2020, dicembre 2022 e dicembre 2024, l'uscita dei 3 ulteriori sequel. Fare previsioni, a questo punto, è impossibile e azzardato. Di ritorno sul set Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e Sigourney Weaver, con Cameron e Jon Landau produttori e una squadra di sceneggiatori formata dal regista, Rick Jaffa e Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno. Uscito nel 2009, Avatar è diventato il maggior incasso della Storia del Cinema con 2,787,965,087 dollari incassati. Vedremo Avatar 2 esattamente 10 anni dopo?

