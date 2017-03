Don Chisciotte di Terry Gilliam, via alle riprese ufficiale - primo poster

Di Federico Boni sabato 11 marzo 2017

Dopo decenni d'attesa, The Man Who Killed Don Quixote sta diventando realtà.

Don Chisciotte di Terry Gilliam, ennesimo rinvio A pochi giorni dall'annunciato via alle riprese, mancano i soldi e slitta di nuovo la produzione del Don Chisciotte di Terry Gilliam. E miracolo fu. Dopo decenni d'attesa, Terry Gilliam ha finalmente dato il via alle riprese dell'ormai leggendario The Man Who Killed Don Quixote. Parola di Indiewire. Diffuso anche il poster promozionale della pellicola, che vedrà Adam Driver nei panni affidati 17 anni fa a Johnny Depp, per poi passare tra le mani di Jack O'Connell e Ewan McGregor. Jonathan Pryce sarà invece Don Chisciotte, ruolo nel corso del tempo avvicinato a Michael Palin, Robert Duvall, Jean Rochefort e John Hurt. Nel cast troveranno spazio anche Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård, Joana Ribeiro, Eva Basteiro-Bertoli e Rossy de Palma, che il mese scorso, su Instagram, aveva pubblicato un'immagine della sceneggiatura.

13 anni fa, come dimenticarlo, l'uscita del formidabile Lost in La Mancha, documentario che raccontò la disastrosa produzione della pellicola all'epoca interpretata da Johnny Depp e presto naufragata. Il film, sceneggiato da Gilliam insieme a Tony Grisoni, è una rielaborazione della storia di Don Chisciotte, con protagonista Toby, giovane e idealista studente di cinema trasformatosi in arrogante, libidinoso e stanco pubblicista che si imbatte in un suo vecchio film girato da giovane e dedicato proprio a Don Chisciotte.

A produrre la pellicola Mariela Besuievsky, Gerardo Herrero, Gabriele Oricchio e Amy Gilliam, con Jeremy Thomas produttore esecutivo.

FinallyHereWeAre ✨🎬✨ #themanwhokilleddonquixote love you #TerryGilliam ❤ Un post condiviso da rossydpalma (@rossydpalma) in data: 27 Feb 2017 alle ore 02:55 PST

Fonte: Comingsoon.net