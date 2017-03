Kong: Skull Island - in un video l'incidente della premiere in Vietnam

Di Pietro Ferraro sabato 11 marzo 2017

In Vietnam spettacolare incidente in occasione della premiere di "Kong: Skull Island".

King Kong è tornato i gran spolvero per il reboot Kong: Skull Island ed è ancora più maestoso e potente di quanto lo ricordavamo, pronto a sfidare Godzilla nell'annunciato crossover previsto in sala per il 2020. Visto questo reboot all'insegna dell'epico vogliamo mostrarvi come un'imponente e scenografico omaggio all'icona Kong durante la recente premiere del film tenutasi in Vietnam sia finita accidentalmente in fiamme.

Il King Kong di 4 metri mostrato nei video è stato creato appositamente per la premiere vietamita ed è stato dato alle fiamme da una torcia sfuggita di mano accidentalmente nel momento clou di una coreografia di ballerini.

La premiere ha avuto luogo a Ho Chi Minh, dove è stata girata una gran quantità di scene viste in Skull Island. La scenografia includeva anche un vulcano in azione. L'incendio è iniziato quando uno dei ballerini impegnati in una fiammeggiante coreografia ha perso il controllo di una torcia scatenando un rogo che ha distrutto l'imponente scenografia in appena cinque minuti.

Gli spettatori credevano che il gigantesco incendio fosse parte dello spettacolo, ma non appena capito che si trattava di un incidente hanno cominciato a fuggire dalla scena. I vigili del fuoco non sono arrivati ​​subito dopo e in 15 minuti l'incendio è stato domato. Nessun ferito è stato segnalato tranne il povero Kong.