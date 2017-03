Woody Woodpecker: trailer e poster del film CG / Live Action di "Picchiarello"

Di Pietro Ferraro sabato 11 marzo 2017

Woody Woodpecker: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia in CG / Live-action di Alex Zamm nei cinema brasiliani a ottobre 2017.

Universal Pictures ha reso diponibili un trailer e una locandina internazionali di Woody Woodpecker, il film realizzato con un mix di CG e live-action, vedi il lungometraggio L'orso Yoghi del 2010, dedicato al simpatico e popolare pennuto dei cartoni animati meglio noto come Picchiarello.

Il film di Woody Woodpecker avrà una tematica ambientalista e affronterà questioni sociali con l'ironia e la goliardia che distingueva il cartoon originale. La trama trova l'iperattivo picchio rosso scatenare una guerra contro con un grosso avvocato di città che vuole abbattere la sua casa.

Nel cast Timothy Omundson (la serie tv "Galvant") che interpreta Lance Walters, un avvocato divorziato con un figlio e una nuova fidanzata che vuole costruire una casa da sogno in un bosco tra le montagne, solo per scoprire che sta tagliando un albero in cui vive Woody.

Nel cast anche l'attrice brasiliana Thaila Ayala ed Eric Bauza che presterà la voce a Woody Woodpecker. Bauza è noto agli appassionati di animazione per il suo lavoro come doppiatore in serie tv come Tartarughe Ninja, SpongeBob e Uncle Grandpa.

Il cast di supporto comprende Graham Verchere, Jordana Largy, Adrian Glynn McMorran, Chelsea Miller e Jakob Davies. Il film di Woody Woodpecker ha lo scopo di creare un universo cinematografico per i personaggi creati per lo studio di Walter Lantz che oltre a Woody Woodpecker / Picchiarello includono Oswald il coniglio fortunato, Andy Panda e Chilly Willy. Si ritiene che alcuni di questi personaggi avranno un cameo in Woody Woodpecker.

Woody Woodpecker è diretto da Alex Zamm meglio conosciuto per Beverly Hills Chihuahua 2. La maggior parte dei film diretti da Zamm sono usciti direttamente in home-video, un'eventualità da non escludere per Woody Woodpecker. I crediti di Zamm includono anche Inspector Gadget 2, Il dottor Dolittle 5, L'acchiappadenti 2 e Una promessa è una promessa 2.

Zamm ha scritto la sceneggiatura di Woody Woodpecker con William Roberts. La coppia ha anche collaborato ai sequel Inspector Gadget 2 e Una promessa è una promessa 2. Alla sceneggiatura hanno lavorato anche Daniel e Steven Altiere, che hanno collaborato ai film tv in live-action di Scooby-Doo.

Woody Woodpecker è previsto in uscita in Brasile nel mese di ottobre 2017 e non ci sono ulteriori date di uscita annunciate. Universal ha iniziato lo sviluppo del film nel 2010 e da allora il progetto ha subito un cambiamento di formato, da antologia di cortometraggi a lungometraggio e di team creativo.