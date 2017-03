Il Gladiatore 2, Ridley Scott ha un'idea per il sequel

Di Federico Boni sabato 11 marzo 2017

Ridley Scott rivuole Russell Crowe sul set per Il Gladiatore 2.

Stasera in tv su Rete 4: 'Il gladiatore' con Russell Crowe Trailer, recensione, curiosità e colonna sonora del kolossal di Ridley Scott vincitore di 5 premi Oscar. Sono passati 17 anni dall'uscita nei cinema d'Italia de Il Gladiatore, peplum di Ridley Scott in grado di incassare 457,640,427 dollari in tutto il mondo e di vincere 5 premi Oscar su 12 nomination, tra i quali quello come miglior film.

Ebbene Scott, che negli ultimi anni ha riportato in vita sue creature leggendarie come Alien e Blade Runner, ha confessato durante il South by Southwest Film Festival di avere un'idea per il sequel de Il Gladiatore. Impossibile, apparentemente, vista la morte di Massimo Decimo Meridio e Commodo, ovvero Russell Crowe e Joaquin Phoenix, ma non per il regista.

"So come riportarlo sullo schermo. Ne sto parlando con gli studios e mi hanno risposto 'ma lui è morto!'. Ma c'è un modo per farlo tornare. Non so se succederà, Il Gladiatore è del 2000 e Russell è cambiato un po'. Ora è impegnato ma sto cercando di farlo tornare".

Un'apparente pazzia, come detto, con Crowe all'epoca vincitore di un premio Oscar come miglior attore protagonista. Rivedremo quindi Massimo Decimo Meridio al cinema?

