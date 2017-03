Gabriele Mainetti, il nuovo film ispirato al cinema asiatico: 'adoro i thriller e horror sudcoreani'

Di Federico Boni sabato 11 marzo 2017

'Un mix di generi che ha a che fare con la ricerca dell'identità'. Gabriele Mainetti parla del suo prossimo film, che non sarà Lo chiamavano Jeeg Robot 2.

Roma 2015 - Lo chiamavano Jeeg Robot: Recensione in Anteprima Folgorante esordio alla regia per Gabriele Mainetti con il sorprendente Lo chiamavano Jeeg Robot Dopo aver vinto 8 David di Donatello, 3 Nastri d'Argento, 4 Ciao d'Oro e un Globo d'Oro, Gabriele Mainetti è ancora in tour per lanciare il suo Lo chiamavano Jeeg Robot, appena uscito in Germania, Portogallo e Brasile. Ma a maggio il film sarà in Francia e venerdì arriverà nei cinema d'America, prima di finire su Netflix in 189 Paesi.

Contro ogni previsione, però, Mainetti non girerà Lo chiamavano Jeeg Robot 2, bensì un titolo ispirato al cinema asiatico, come questa mattina confermato sulle pagine de LaRepubblica.

'Adoro i thriller e horror sudcoreani. Punto a un mix di generi che ha a che fare con la ricerca dell'identità. Un progetto ancora più rischioso di Jeeg. L'idea è quella di contaminare un filone importante del cinema italiano con altri elementi, rendendolo impuro. Speriamo non si urli al sacrilegio. Del resto io al cinema non amo le regole'.

A produrlo, ancora una volta, lo stesso Mainetti al fianco di Lucky Red. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, Lo chiamavano Jeeg Robot è poi esploso in sala, arrivando ad incassare oltre 5 milioni di euro. Sconosciuti i tempi produttivi di questa nuova fatica del regista.