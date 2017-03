Lasciati andare: trailer e foto del film con Toni Servillo e Luca Marinelli

Di Pietro Ferraro giovedì 16 marzo 2017

Lasciati andare: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Francesco Amato nei cinema italiani dal 13 aprile 2017.

01 Distribution ha reso disponibili trailer e prime foto di Lasciati andare, la commedia di Francesco Amato nei cinema dal 13 aprile che vede Toni Servillo e Veronica Echegui nei panni rispettivamente di un burbero psicanalista e una stravagante personal trainer.





Elia (Toni Servillo) è uno psicanalista, annoiato dalla professione e da un’esistenza in cui tiene tutti a distanza di sicurezza, compresa la sua ex moglie Giovanna (Carla Signoris). Finché un giorno, a causa di un lieve malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Ed è così che nella sua vita irrompe Claudia (Veronica Echegui), una personal trainer eccentrica, con il culto del corpo, nessun timore reverenziale per i cervelloni fuori forma come lui e un’innata capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro. Uno di questi casini si chiama Ettore (Luca Marinelli).

Nel cast anche Carla Signoris, Luca Marinelli, Giacomo Poretti, Paolo Graziosi, Pietro Sermonti, Carlo De Ruggieri, Valentina Carnelutti, Giulio Beranek, Vincenzo Nemolato, Antonio Petrocelli, Glen Blackhall e, per la prima volta sul grande schermo, la giovanissima Odette Adado.

Lasciati andare è il primo ruolo in una commedia a tutto tondo per Toni Servillo mentre per Veronica Echegui è la prima partecipazione ad un film italiano: scoperta da Bigas Luna ("Yo soy la Juani" del 2006), l'attrice è stata protagonista al fianco di Bruce Willis nel thriller La fredda luce del giorno e di Gael Garcia Bernal in Me estàs matando, Susana, ed è inoltre nel cast della serie tv Fortitude.





Il prossimo 13 aprile esce nei cinema italiani con 01 Distribution la commedia Lasciati andare, il nuovo film di Francesco Amato con protagonista Toni Servillo nei panni di uno psicanalista il cui sano distacco verso i pazienti con il trascorrere degli anni e l'avanzare dell'età non sembra più così scontato.

Il film, scritto da Francesco Bruni, Davide Lantieri e Francesco Amato, è prodotto da Cattleya con Rai Cinema.

Il cast del film è completato da Veronica Echegui, Carla Signoris e Luca Marinelli.

Francesco Amato ha diretto anche Ma che ci faccio qui! sua pellicola d'esordio e Cosimo e Nicole, opera seconda e premiata come Miglior film italiano al Festival di Roma.

La trama ufficiale:



È cosa risaputa: un bravo psicanalista deve rimanere impermeabile alle emozioni che gli scaricano addosso i suoi pazienti. Ma nel caso di Elia, un analista ebreo interpretato da Toni Servillo, c’è il sospetto che con gli anni la lucidità sia diventata indifferenza e il distacco noia. Ieratico e severo, con un senso dell’umorismo arguto e impietoso, Elia tiene tutti a distanza di sicurezza, persino la sua ex moglie Giovanna (Carla Signoris), che vive nell’appartamento di fronte e con cui continua a condividere il bucato e qualche serata al teatro dell’Opera. Quel che si dice un’esistenza avara d’emozioni, che Elia sublima mangiando dolci di nascosto e in gran quantità, finché un giorno, a causa di un lieve malore, è costretto a mettersi a dieta e a iscriversi in palestra. Ed è così che nella sua vita irrompe Claudia (Veronica Echegui, già apprezzata nella serie internazionale “Fortitude”), una personal trainer buffa ed eccentrica, con il culto del corpo, nessun timore reverenziale per i cervelloni fuori forma come lui e un’innata capacità di trascinare nei suoi casini chiunque le capiti a tiro.