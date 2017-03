Box Office Usa, Kong: Skull Island primo con 61 milioni

Di Federico Boni domenica 12 marzo 2017

Kong: Skull Island batte di poco il King Kong di Peter Jackson.

12 anni dopo il King Kong di Peter Jackson, 50 milioni all'esordio americano e 218,080,025 dollari totali, lo scimmione è tornato al cinema con l'atteso e colossale Kong: Skull Island, costato 185 milioni di dollari. Ebbene il titolo Warner, uscito in 3,846 copie, non ha fatto sfracelli al debutto statunitense, incassando 61 milioni. L'ultimo Godzilla, nel 2014, partì con 93,188,384 dollari. Visto il mostruoso budget e la ricchissima campagna pubblicitaria, il film di Jordan Vogt-Roberts dovrà fare enormi incassi all'estero per non dichiarare perdite. Ad oggi siamo a quota 143 milioni di dollari worldwide. Dietro Kong tiene bene Logan, arrivato ai 152 milioni casalinghi. Superati i 133 milioni finali di The Wolverine, con i 180 di X-Men Origins: Wolverine ad un passo. Worldwide, in questo caso, siamo arrivati a quota 343 milioni di dollari.

Chi continua a far cassa è Scappa - Get Out, ennesimo successo targato Jason Blum. Costato poco meno di 5 milioni, l'horror ne ha incassati fino ad oggi 111. Strepitoso. A quota 32 milioni di dollari troviamo invece The Shack, seguito dai 159 di The LEGO Batman Movie, dai 9 di Before I Fall, dai 163 de Il diritto di Contare, dagli 87 di John Wick: Chapter 2 e dai 148.4 di La La Land (417 in tutto il mondo), ormai 3° miglior incasso musical di sempre al botteghino americano. Agganciato Les Miserables, meglio di Damien Chazelle solo Chicago e Grease. Chiusura con i 113 milioni di Cinquanta Sfumature di Nero (369 milioni worldwide), i 48 di Lion e i 44 del disastroso The Great Wall (327 in tutto il mondo). 4 sale a disposizione, infine, per Personal Shopper, esordiente con 92,516 dollari.

Weekend a tre il prossimo grazie alle uscite di T2: Trainspotting, The Belko Experiment e soprattutto de La Bella e la Bestia. Oltre 4000 sale per il film di Bill Condon, chiamato a far meglio dei 116,101,023 dollari all'esordio di Alice in Wonderland, ad oggi miglior esordio di un live-action Disney.