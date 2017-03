Stasera in tv "Insieme per forza" su Italia 1

Di Pietro Ferraro lunedì 13 marzo 2017

Italia 1 stasera propone Insieme per forza (Blended), commedia del 2014 diretta da Frank Coraci e interpretato da Adam Sandler, Drew Barrymore, Shaquille O'Neal e Terry Crews.





Cast e personaggi

Adam Sandler: Jim Friedman

Drew Barrymore: Lauren Reynolds

Bella Thorne: Hilary "Larry" Friedman

Alyvia Alyn Lind: Lou Friedman

Emma Fuhrmann: Espn Friedman

Braxton Beckham: Brendan Reynolds

Kyle Red Silverstein: Tyler Reynolds

Wendi McLendon-Covey: Jen

Shaquille O'Neal: Doug

Terry Crews: Nickens

Abdoulaye N'Gom: Mfana

Joel McHale: Mark Reynolds

Kevin Nealon: Eddy

Jessica Lowe: Ginger

Zak Henri: Jake

Doppiatori italiani

Riccardo Rossi: Jim Friedman

Rossella Acerbo: Lauren Reynolds

Giulia Franceschetti: Hillary 'Larry' Friedman

Lucrezia Roma: Lou Friedman

Sara Labidi: Espin Friedman

Arturo Valli: Brendan Reynolds

Daniele De Ambrosis: Tyler Reynolds

Anna Cesareni: Jen

Roberto Draghetti: Doug

Pino Insegno: Nickens

Marco Mete:Mfana

Marco Vivio: Mark

Mario Cordova: Eddy

Claudia Pittelli: Ginger

Manuel Meli: Jake





Trama e recensione

Dopo un disastroso “appuntamento al buio”, Lauren (Barrymore) e Jim (Sandler), due genitori single, hanno le idee chiare: non intendono vedersi mai più. Ma senza saperlo, entrambi organizzano la stessa vacanza in un safari con i propri figli e si ritrovano a dover condividere una suite in un lussuoso resort africano, per un’intera settimana.

Insieme per forza: Recensione Un inaspettato viaggio in Africa per scoprirsi i partner ideali, con tanto di prole al seguito. Il duo composto da Adam Sandler e Drew Barrymore fa capolino per la terza volta con Insieme per forza. Ecco la nostra recensione





Curiosità



Jim (Adam Sandler) accenna al fatto che gestisce un negozio di articoli sportivi Dick a Ridgefield. Ridgefield era il nome della città in cui era ambientato Prima o poi me lo sposo.



Questo è il terzo film di Adam Sandler-Drew Barrymore, il primo è stato Prima o poi me lo sposo e il secondo 50 Volte il Primo Bacio.



Il nome di "ESPN" per la figlia del personaggio di Adam Sandler nel film arriva dalla visita di Sandler in un ristorante barbecue a Boca Raton. Il proprietario aveva le foto dei suoi figli e uno dei loro nomi era ESPN. Sandler ha pensato che fosse un nome davvero divertente e ha chiesto al proprietario se poteva usarlo nel suo nuovo film per uno dei suoi figli. Ovviamente il proprietario era entusiasta della cosa.



Questo è il terzo film insieme per Adam Sandler e Shaquille O'Neal. I primi due sono Jack e Jill e Un weekend da bamboccioni 2.



Il personaggio di Kevin Nealon parla per metafore come fa in Un tipo imprevedibile.



Il balletto di Drew Barrymore nei titoli di coda è lo stesso di una scena di Mai Stata baciata.



La band che accompagna Terry Crews sono i Ladysmith Black Mambazo.



Dopo aver cavalcato lo struzzo, Tyler festeggia facendo la danza del toro. Adam Sandler ha fatto la danza del toro in Un tipo imprevedibile.



Questo film segna la terza collaborazion tra Adam Sandler e Terry Crews. Gli altri due sono L'altra sporca ultima meta e Cambia la tua vita con un click.



Drew Barrymore canta "Somewhere Over the Rainbow" alle figlie di Adam Sandler prima di dormire. E' la stessa canzone che si può ascoltare alla fine di 50 volte il primo bacio.



Jim regala margherite a Lauren, che sono i fiori preferiti di Drew Barrymore nonché gli stessi fiori del suo bouquet di nozze in Prima o poi me lo sposo.



Allen Covert (il cliente che dice "Ciao, sono Tom"), appare anche in 50 Volte il Primo Bacio, Mia moglie per finta, Big Daddy - Un papà speciale, Prima o poi me lo sposo e Little Nicky - un diavolo a Manhattan, tutti film interpretati Adam Sandler.



Questo film segna l'ultim ainterpretazione di Alexis Arquette.



La figlia di Jim si chiama ESPN, e il suo capo Dick è interpretato da Dan Patrick, noto ex conduttore sportivo per ESPN SportsCenter.



La danza di Sandler nei titoli di coda è la stessa danza che fa in Airheads - Una banda dal lanciare quando ha interpretato Pip, il batterista dei "Lone Rangers"



Quando fa accenno al "massaggio di coppia" Kevin Nealon dice che stava scherzando e poi fa una risata strana. Si tratta di un riferimento a Mia moglie per finta, dove fa la stessa risata.



Allen Covert riprende il suo ruolo di "Tom Dieci Secondi" da 50 Volte il Primo Bacio nella scena della farmacia.



Dale Steyn, un campione sudafricano di Cricket e uno dei migliori lanciatori al mondo, interpreta una parodia di se stesso.



Durante la cena di Jim e Lauren verso la fine del film, in sottofondo si può ascoltare il brano "Endless Love". Questo stesso brano si può ascoltare in Un tipo imprevedibile durante la scena dell'appuntamento sul ghiaccio.



Alexis Arquette fa la sua apparizione verso la fine del film riprendendo il suo ruolo di George / Georgina, il tastierista visto in Prima o poi me lo sposo.



Il film costato 40 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 128.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore inglese Rupert Gregson-Williams che torna a collaborare con il regista Frank Coraci dopo aver musicato Il signore delo zoo.

Rupert Gregson-Williams ha inoltre musicato diversi film con protagonista Adam Sandler tra questi Un weekend da bamboccioni, Mia moglie per finta e Jack & Jill.



TRACK LISTINGS

1. Exciting, Amazing, Romantic - Terry Crews and Junior Mambazo

2. Look At Me Now - The Elected

3. Miss Movin' On - Fifth Harmony

4. Welcome To Africa - Terry Crews and Junior Mambazo

5. You Suck - Terry Crews and Junior Mambazo

6. You Go Running - Deep Sea Diver

7. Finally Blending - Terry Crews and Junior Mambazo

8. Wamkelekile - Hot Water

9. Over The Rainbow - Drew Barrymore

10. It's Nice To Be Alive - Ball Park Music

11. Blending & Bonding - Terry Crews and Junior Mambazo

12. Love Is A Many Splendored Thing - Terry Crews and Junior Mambazo

13. Say It, Just Say It - The Mowgli's

14. Look They're Blending - Terry Crews and Junior Mambazo

15. What Do You Love? - The Sandler Family