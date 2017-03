Box Office Italia 17 marzo, un altro milione per La Bella e la Bestia

Di Federico Boni sabato 18 marzo 2017

La Bella e la Bestia sbarca nelle sale d'Italia.

Altri 1.112.059 euro in 24 ore per il live-action de La Bella e la Bestia, che ha così toccato quota 2 milioni in 48 ore. Partenza lampo per il titolo Disney, che punta a superare i 6 milioni in 4 giorni. Dietro Emma Watson sale The Ring 3, secondo con 133.881 euro, seguito dai 122.085 euro di John Wick 2.

4° piazza con 104.496 euro per Kong, seguito dagli 84.776 euro de Il diritto di Contare, dagli 83.765 euro di Logan, dai 32.765 euro di Questione di Karma, dai 32.738 euro di Un tirchio quasi perfetto, dai 27.075 euro di Beata Ignoranza e dai 23.036 euro di Rosso Istanbul.



Box Office 17 marzo



LA BELLA E LA BESTIA € 1.112.059 - 161.590 spettatori



THE RING 3 € 133.881 - 19.115 spettatori



JOHN WICK 2 € 122.085 - 17.963 spettatori



KONG: SKULL ISLAND € 104.496 - 15.712 spettatori



IL DIRITTO DI CONTARE € 84.776 - 13.970 spettatori



LOGAN - THE WOLVERINE € 83.765 - 13.017 spettatori



QUESTIONE DI KARMA € 32.765 - 5.591 spettatori



UN TIRCHIO QUASI PERFETTO € 32.738 - 5.423 spettatori



BEATA IGNORANZA € 27.075 - 4.490 spettatori



ROSSO ISTANBUL € 23.036 - 3.730 spettatori





Box Office Italia 16 marzo esordio boom per La Bella e la Bestia

800 sale a disposizione e 842.626 euro all'esordio. Super giovedì per La Bella e la Bestia, da ieri nei cinema d'Italia. Previsioni alla mano, il live-action Disney dovrebbe volare sopra i 7 milioni in 4 giorni. Staremo a vedere. Bene anche John Wick 2, esordiente con 104.294 euro in 24 ore, seguito ad un passo dai 102.705 euro di The Ring 3.

4° piazza con 64.536 euro per Kong: Skull Island, seguito dai 60.385 euro di Logan, dai 49.792 euro de Il diritto di Contare, dai 18.589 euro di Un tirchio quasi Perfetto, dai 17.128 euro di Questione di Karma, dai 13.212 euro di Rosso Istanbul e dai 12.943 euro di Beata Ignoranza.



Box Office 16 marzo



LA BELLA E LA BESTIA € 842.626 - 122.423 spettatori



JOHN WICK 2 € 104.294 - 15.522 spettatori



THE RING 3 € 102.705 - 15.258 spettatori



KONG: SKULL ISLAND € 64.536 - 10.288 spettatori



LOGAN - THE WOLVERINE € 60.385 - 9.760 spettatori



IL DIRITTO DI CONTARE € 49.792 - 9.002 spettatori



UN TIRCHIO QUASI PERFETTO € 18.589 - 3.224 spettatori



QUESTIONE DI KARMA € 17.128 - 3.156 spettatori



ROSSO ISTANBUL € 13.212 - 2.256 spettatori



BEATA IGNORANZA € 12.943 - 2.349 spettatori







Box Office Usa, Kong: Skull Island primo con 61 milioni 143 milioni di dollari worldwide per Kong: Skull Island all'esordio. In attesa del ciclone La Bella e la Bestia, il botteghino italiano arranca. Weekend tutt'altro che esaltante quello andanto in scena nelle ultime 96 ore, con Kong: Skull Island primo ma senza strafare. Quasi 500 sale a disposizione e 'solo' 1.444.118 euro per il kolossal Warner. 206.368 spettatori e una media per copia di poco superiore ai 3000 euro. Era lecito attendersi qualcosa di più. Godzilla, nel 2014, esordì con 2.592.000 euro. A quota 4 milioni è invece arrivato Logan, in linea con quanto fatto da X-Men: Apocalisse, mentre Il diritto di Contare, uscito mercoledì in poco meno di 250 sale, ha debuttato con 828.012 euro.

Male, malissimo Questione di Karma, ennesima commedia italiana gettata in pasto ai cinema in questo inizio 2017. Poco più di 300 sale per il titolo 01 e appena 464.765 euro incassati, con 71.702 spettatori paganti e una media per copia di 631 euro. Un mezzo disastro. Il 2° consecutivo dopo il flop di Omicidio all'Italiana di Maccio Capatonda, già sparito dai radar con neanche un milione in tasca, mentre Beata Ignoranza si ritrova a dover festeggiare i 3.402.954 euro raggiunti. Magre consolazioni. Meglio non ha fatto Rosso Istanbul di Ferzan Ozpetek, con il fiatone dopo solo due fine settimana e con 1.213.870 euro in saccoccia. Sorpresa dell'ultimo mese Ballerina, arrivato a sfiorare i 4 milioni, con Ozzy ad un passo dal milione e Autopsy esordiente con 282.124 euro in 5 giorni. Un buco nell'acqua anche l'uscita di Gomorroide, debuttante con poco più di 100 sale e 246.108 euro, e quella de La Luce sugli Oceani. 177 sale e 261.917 euro in 5 giorni per il melò con Michael Fassbender. Tra i primi 10 incassi del weekend 7 sono rimasti sotto la media di 1000 euro a sala. Un massacro. Moonlight, nel frattempo, ha finalmente abbattuto il muro del milione di euro (1.192.084, per la precisione), con Bleed, uscito in 150 sale, debuttante in 13esima posizione a quota 257.518 euro. Assai deludente anche una release di qualità come quella de Il Padre d'Italia di Fabio Mollo, sbarcato in 39 sale e con solo 89.304 euro incassati in 5 giorni.

Fine settimana caratterizzato dall'uscita monster de La bella e la Bestia, quello in arrivo, con cinema presi d'assalto dopo mesi di battente campagna pubblicitaria. Al fianco del live-action Disney, spazio a John Wick - Capitolo 2, The Ring 3, Loving, Un tirchio quasi perfetto, Chi salverà le rose? e Aeffetto Domino.