L'altro volto della speranza: trailer italiano del film di Aki Kaurismäki

Di Pietro Ferraro lunedì 13 marzo 2017

L'altro volto della speranza: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Aki Kaurismäki nei cinema italiani da 6 aprile 2017.

Il regista finlandese Aki Kaurismäki reduce dall'acclamato Miracolo a Le Havre che gli è valso 15 premi nazionali e internazionali, torna nei cinema italiani il prossimo 6 aprile con L'altro volto della speranza secondo capitolo di una trilogia incentrata sulle città portuali.

Vincitore dell'Orso d'Argento a Berlino il film ci racconta il bizzarro incontro tra Khaled, un giovane rifugiato siriano, che quasi per caso si ritrova a Helsinki come passeggero clandestino su una carboniera, e Wilkström, rappresentante di camicie, che lascia moglie e lavoro per darsi alla gestione di un’insolito ristorante: La Pinta Dorata.

The Other Side of Hope è il secondo capitolo di una trilogia sui porti. Dopo Miracolo a Le Havre, siamo approdati a Helsinki. Perché faccio trilogie? Perché sono estremamente pigro, cosi almeno faccio qualcosa. Avrei potuto anche fare il boscaiolo, ma ho deciso di fare film. Spero di aver realizzato una commedia divertente. Aki Kaurismäki

Il cast del film include Sakari Kuosmanen, collaboratore di lunga data di Aki Kaurismäki già interprete di Calamari Union (1985), Ombre nel paradiso (1986), Leningrad Cowboys Go America (1989), Nuvole in viaggio (1996), Juha (1999) e L’uomo senza passato (2002). Il cast è completato da Sherwan Haji, Kati Outinen, Tommi Korpela, Janne Hyytiäinen, Ilkka Koivula e Kaija Pakarinen.