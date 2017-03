Film italiani, novità: Carolina Crescentini in Sconnessi, Claudia Potenza in Senza kampo

Di Mr. Odo lunedì 13 marzo 2017

Carolina Crescentini e Claudia Potenza faranno parte dei cast dei due film dedicati alla comunicazione ai tempi di internet firmati da Christian Marazziti e Federico Moccia.

La terra dell'abbastanza: sono iniziate oggi le riprese del nuovo film prodotto dalla Pepito Produzioni e Rai Cinema (con il contributo del MiBACT), diretto da Fabio e Damiano D'Innocenzo. Il film sarà girato fino ad aprile a Roma e dintorni. (fonte Askanews)

Riccardo va all'inferno: inizieranno a Roma a fine marzo le riprese del nuovo film di Roberta Torre, interpretato da Ivan Franek. Il musical, ambientato nella periferia romana e ispirato allo shakesperiano Riccardo III, sarà girato per sei settimane nella Capitale e nei dintorni e successivamente sarà distribuito al cinema da Medusa.

Senza kampo: Federico Moccia batterà il 20 marzo in Puglia il primo ciak del suo nuovo film che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi di una quinta liceo in gita scolastica in un paesino sperduto che dovranno passare diversi giorni senza poter utilizzare i propri smartphone per via della totale assenza di rete. Nella commedia, prodotta dalla Fabula Pictures, vedremo Vanessa Incontrada vestire il ruolo di una professoressa, Gianmarco Tognazzi quelli di suo marito e Corrado Fortuna quelli di un collega professore. Figura nel cast anche Claudia Potenza. (fonte Askanews)

Sconnessi: si arricchisce il cast della commedia di Camaleo Film, diretta da Christian Marazziti. Oltre ai già annunciati Fabrizio Bentivoglio e Stefano Fresi, vedremo all'opera anche Carolina Crescentini e Antonia Liskova. La storia, scritta da Christian Marazziti con Michela Andreozzi, Massimiliano Vado e la collaborazione di Fabrizio Nardi e Gian Luca Tocci, è quella nota: durante una vacanza al Nord, una famiglia allargata fortemente connessa all'improvviso si ritrova a parlare grazie a un black out e all'assenza di internet. (fonte ASkanews)