Star Wars: The Last Jedi - nuovi dettagli sul primo trailer di Star Wars 8 (SPOILER)

Di Pietro Ferraro lunedì 13 marzo 2017

Dettagli sul filmato di "Star Wars: The Last Jedi" mostrato in una proiezione privata da Disney e Lucasfilm.

Disney e Lucasfilm hanno recentemente mostrato il primo filmato di Star Wars: The Last Jedi con un teaser mostrato di fronte ad un pubblico selezionato in occasione di una riunione degli azionisti della Disney.

A seguire ci sono diversi spoiler su "Star Wars 8" quindi continuate a leggere a vostro rischio e pericolo. In caso contrario continuate a leggere per i dettagli sul primo trailer.

Il Los Angeles Times era presente a questo incontro e ha rivelato il filmato che presenta la scena di apertura di Star Wars 8 che si svolge pochi istanti dopo la fine di Star Wars: Il risveglio della Forza, dove Rey (Daisy Ridley) incontra finalmente Luke Skywalker (Mark Hamill) sul pianeta di Ahch-To. Il filmato inizia mostrando Rey porgere la spada laser che ha portato a Luke Skywalker.

Il filmato ha incluso personaggi amati come Chewbacca (Joonas Suotamo), il Generale Leia Organa (Carrie Fisher) e Finn (John Boyega), insieme a filmati di numerose ambientazioni tra cui montagne, oceani, foreste, deserti, che sono stati descritti come "epici ed esotici". Nel filmato c'era anche un "X-wing a mezz'aria sotto attacco all'interno di una gigantesca nave". Nel corso della riunione degli azionisti, il CEO di Disney Bob Iger ha anche affrontato la perdita dell'icona di Star Wars Carrie Fisher.

Carrie Fisher è stata una parte iconica in questo franchise sin dall'inizio. Sentiamo tutti la sua mancanza. Aveva grande talento e ingegno. Siamo orgogliosi che questo film in arrivo farà parte del suo lascito.

Bob Iger non ha affrontato i rumor emersi il mese scorso che sostenevano che le nuove riprese di Star Wars 8 hanno avuto luogo per rendere omaggio a Carrie Fisher e al suo personaggio iconico. Ci sono state segnalazioni che Carrie Fisher avrebbe due scene chiave nei prossimi due film di Star Wars, anche se non si sa dove queste scene sono collocate o ciò che è stato già girato. Il primo momento importante è l'incontro tra Luke e Leia, mentre la seconda scena vedrebbe Leia affrontare il figlio Ben diventato Kylo Ren. Mentre sappiamo che parte dell'incontro tra Luke e Leia è stato girato, non vi è alcuna indicazione che l'attore Adam Driver e Carrie Fisher fossero sul set insieme.

/ Film è stato contattato dall'azionista Matthew Hansen che pare abbia visionato il primo teaser mostrato alla riunione tenutasi a Denver in Colorado. Hansen ha confermato che le parole "Chi sei?" pronunciate nel trailer non erano le prime parole di Luke Skywalker come si era in precedenza affermato. Si era creduto che fosse la domanda che Luke fa a Rey quando lei gli porge la sua spada laser. In realtà queste parole sono pronunciate in una grotta o una sorta di rifugio Jedi e non sulla scogliera mostrata alla fine de "Il risveglio della Forza", e inoltre non è chiaro con chi Luke stia parlando.

In un'altra scena c'è Poe Dameron a bordo del suo X-Wing. Mentre vola verso una destinazione sconosciuta Poe urla, "Ora o mai più!". Questa scena include anche il suo co-pilota, l'ormai iconico droide astromeccanico BB-8. Successivamente una flotta di caccia è vista volare in una scena che ricorda le navi su Scarif in Rogue One.

Il filmato include anche una fugace scena di un Chewbacca ruggente, un'inquadratura del Capitano Phasma che conferma che è riuscita ad uscire dal tritarifiuti prima che la Base Starkiller venisse distrutta e la conferma delle voci che davano Finn impegnato in una missione sotto copertura come un ufficiale del Primo ordine. Lo si vede in alta uniforme sul ponte di uno Star Destroyer del Primo Ordine. Finn è accompagnato da Kelly Marie Tran, anche lei vestita come un ufficiale del Primo ordine.

Un altro dettaglio della trama su cui si era ipotizzato, l'addestramento di Rey per diventare un Jedi, è confermato da alcune inquadrature che mostrano Rey fare pratica con la vecchia spada laser di Luke, accenderla e provare un paio di nuovi attacchi. Vi è anche un'inquadratura al rallentatore della mano di Rey che tocca il terreno con tutte e cinque le dita sollevando ciottoli e terriccio facendoli ruotare intorno al suo polso, un altro esempio della sua capacità di utilizzare la Forza.

Il filmato prosegue con il Generale Leia Organa e alcune delle ultime scene di girate da Carrie Fisher. Leia è vista con un ologramma della flotta della Resistenza alle sue spalle. Il filmato si conclude con un campo lungo di Ahch-To, che vede Rey in cima ad una cresta rocciosa che fa pratica con la spada laser. Luke Skywalker è visto seduto più in alto sul crinale che la osserva. La sta chiaramente addestrando.

Fonte: Movieweb