Lasciami per sempre: nuova clip e spot tv del film di Simona Izzo

Di Pietro Ferraro martedì 11 aprile 2017

Lasciami per sempre: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Simona Izzo nei cinema italiani dal 20 aprile 2017.

Notorious Pictures ha reso disponibili uan seconda clip e un nuovo spot tv della commedia Lasciami per sempre, nuova regia per Simona Izzo che torna dietro la macchina da presa a dieci anni da Tutte le donne della mia vita.

Una divertente e pungente riflessione sulla famiglia attraverso vizi e virtù di una famiglia "allargata" numerosa, vivace e problematica che si ritrova intorno ad un tavolo per una catartica festa di compleanno.

Il cast del film include Barbora Bobulova,, Valentina Cervi, Miriam Catania, Maurizio Casagrande e il cantante Max Gazzè alla sua quinta prova in veste di attore dopo l'esordio in Basilicata coast to coast e successivi ruoli in 12 12 12, Incompresa e Confusi e felici.





Il film è basato sul romanzo "Baciami per sempre. Diario di una famiglia allargata" di Simona Izzo e scritto dalla Izzo con Matteo Bondioli e Roberta Colombo.

Mentre scrivevamo questa storia, ballavano intorno a noi i termini che sancivano le unioni civili e che di lì a poco sarebbero diventate una realtà legislativa: coppie di fatto, stepchild adoption, utero in affitto, famiglia arcobaleno, mononucleare, multirazziale... E in fondo, anche se tutto questo esiste, come la chiami la chiami, la famiglia resta un centro nevrotico con cui ognuno di noi è costretto a confrontarsi, un approdo sicuro dove potersi rifugiare, ma anche il luogo esasperante da cui voler scappare. Ecco, quindi: “Lasciami per sempre”. Una commedia bipolare, proprio come il “mucchio selvaggio” che abbiamo cercato di raccontare.

Viola (Barbora Bobulova) , compagna di Nikos (Max Gazzè) , é una donna che ama decisamente il rischio. Ha deciso infatti di invitare per la festa del figlio ventenne Lorenzo (Andrea Bellisario), in crisi per essere stato abbandonato dalla fidanzata, la famigliona allargata o, come dice lei, il cespuglio genealogico. Ed ecco arrivare: l' ex marito (Vanni Bramati) di cui Nikos é irrimediabilmente geloso, gli ex cognati, le problematiche sorelle, la giovane nipote depressa, il figlio ribelle di Nikos che gira nudo per il giardino, il padre (Mariano Rigillo) disperatamente ironico che ha da poco tentato il suicidio, il ginecologo di famiglia (Maurizio Casagrande) maniaco sentimentale ex marito della bipolare e agguerrita Carmen (Veruska Rossi), ma anche Yuri (Marco Cocci) fisico teorico pieno di tatuaggi innamorato da sempre di Aida (Valentina Cervi) che però ė sposata con una donna. Non mancheranno ospiti inattesi come la bellissima e tormentata Martina (Miriam Catania) che farà esplodere la già fibrillante festa. In un susseguirsi di sferzate sentimentali , il mucchio selvaggio si confronterà senza esclusione di colpi. Ma alla fine gli ammaccati convitati arriveranno all'amara ma in qualche modo consolatoria conclusione che è sempre meglio uno 'straccio di famiglia ' che niente è che forse é impossibile lasciarsi per sempre.