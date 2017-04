Lasciami per sempre: nuove clip e featurette del film di Simona Izzo

Debutta oggi 20 aprile nei cinema italiani Lasciami per sempre, il nuovo film di Simona Izzo basato sul suo romanzo "Baciami per sempre. Diario di una famiglia allargata" e scritto dalla Izzo con Roberta Colombo e Matteo Bondioli.

Notorious Pictures ha reso disponibili nuove clip con scene del film e tre nuove featurette che presentano alcuni dei personaggi del film che trovate descritti a seguire.

AIDA (Valentina Cervi) Sorella minore di Viola. Sposata con Fiamma. Aida ha vissuto la propria omosessualità in maniera serena, fino a quando la compagna non ha manifestato il desiderio di avere un figlio. Nonostante i dubbi, decide di accontentarla, ma per farlo le serve la “materia prima”. Chi sarà il candidato ideale?

YURI (Marco Cocci) Brillante fisico teorico e amico di famiglia. Legato soprattutto ad Aida, con la quale ha condiviso, in un passato lontano, una storia d’amore. Una amore mai sopito che si risveglierà proprio durante la festa, ma in modo del tutto inaspettato.

CARMEN (Veruska Rossi) Separata da Pietro, ha una figlia adolescente di nome Giulia che vuole andare a vivere con il padre. Bipolare e stravagante. Ha una relazione con il suo avvocato divorzista. Carmen vive in un perenne stato di eccitazione, in guerra con l’ex marito per il divorzio e con la figlia che la reputa troppo ingombrante.

PIETRO (Maurizio Casagrande) Separato da Carmen e padre di Giulia. Ginecologo di professione e traditore seriale. Convive da poco con una donna di colore ma ha ancora nostalgia della moglie e della famiglia di lei.

VIOLA (Barbora Bobulova) Viola è una creatrice di profumi. Divorziata da Davide da cui ha avuto il figlio Lorenzo che oggi ha vent’anni. Vive con l’attuale compagno musicista, Nikos e gestisce non solo tutta la famiglia ma anche la casa di famiglia. Viola ha organizzato una festa in occasione del compleanno del figlio, invitando tutta la famiglia, ex mariti compresi, ignara che da li a breve si scatenerà una resa dei conti che coinvolgerà tutti gli

invitati.

NIKOS (Max Gazzè) Musicista in crisi. Innamoratissimo di Viola e geloso del suo passato. Adora Lorenzo e ha un figlio di nome Sean che vive in Canada. Nikos è nervoso per l’arrivo di Sean, il figlio che non vede da molti anni, cresciuto in Canada. A questo si aggiunge una gelosia atavica pe l’ex marito di Viola. Per di più vive un blocco creativo che lo tormenta.

MARTINA (Myriam Catania) Ragazza bellissima e inquieta, innamorata di Lorenzo, ha però una relazione con un altro uomo che turberà moltissimo il giovane protagonista.

LORENZO (Andrea Bellisario) Figlio di Viola e Davide. Ama una ragazza di nome Martina che lo lascia proprio il giorno del suo compleanno. E’ un giovane inquieto e sofferente. Alla base del suo disagio c’è una delusione d’amore per la bella Martina. Una ragazza affascinante ma complicata. Ha un rapporto difficile con il padre... ma quando le cose tra loro sembrano andare per il meglio, il destino giocherà un brutto scherzo a entrambi.

"Ti voglio, ma non ti voglio. Ti cerco, ma scappo." Insomma: se amarsi per sempre è difficile, lasciarsi per sempre, sembra impossibile. Le commedie corali che vedono al centro i rapporti sentimentali e familiari sono la passione di Simona, in fondo avrebbe voluto fare il direttore d’orchestra: l’idea di dirigere tanti strumenti diversi e creare una sinfonia le dà stress ma anche eccitazione. Ci ha provato nel 1994 con Maniaci Sentimentali festeggiando con il David di Donatello come regista esordiente. Ci ha preso gusto e nel 1997 ho partorito “Camere da Letto”, seguito da “Io No” e “Tutte le Donne della Mia Vita” oltre che la recente commedia teatrale: “Figli, Mariti, Amanti”. Simona Izzo / Roberta Colombo / Matteo Bondioli

Il nucleo parentale come cappio, ma anche come cordone sanitario...dai sfogatevi a questo serve la famiglia a buttare fuori, a dirsi tutto. La storia sembra dargli ragione, di certo il silenzio è il vero e insidioso veleno che minaccia tante famiglie che siano allargate o ristrette, tanto che la nostra, dopo il disastro dove tutti si sfidano e qualcuno sferra anche un pugno (come nella sparatoria finale di Mucchio selvaggio che potrebbe essere il sottotitolo del nostro film) cercherà di ricomporsi e riflettere sulla propria condizione. Forse perché il passato è in agguato, il presente incerto e il futuro sconosciuto. L’unica certezza è che questo mosaico umano non si disferà. E’ calamitato dall’amore e dal rancore, (spesso effetto secondario di un sentimento finito) ma soprattutto dallo spettro della solitudine molto più minacciosa e inerte del caos vitalistico nel quale vive. Simona Izzo / Roberta Colombo / Matteo Bondioli





Mentre scrivevamo questa storia, ballavano intorno a noi i termini che sancivano le unioni civili e che di lì a poco sarebbero diventate una realtà legislativa: coppie di fatto, stepchild adoption, utero in affitto, famiglia arcobaleno, mononucleare, multirazziale... E in fondo, anche se tutto questo esiste, come la chiami la chiami, la famiglia resta un centro nevrotico con cui ognuno di noi è costretto a confrontarsi, un approdo sicuro dove potersi rifugiare, ma anche il luogo esasperante da cui voler scappare. Ecco, quindi: “Lasciami per sempre”. Una commedia bipolare, proprio come il “mucchio selvaggio” che abbiamo cercato di raccontare.

Viola (Barbora Bobulova) , compagna di Nikos (Max Gazzè) , é una donna che ama decisamente il rischio. Ha deciso infatti di invitare per la festa del figlio ventenne Lorenzo (Andrea Bellisario), in crisi per essere stato abbandonato dalla fidanzata, la famigliona allargata o, come dice lei, il cespuglio genealogico. Ed ecco arrivare: l' ex marito (Vanni Bramati) di cui Nikos é irrimediabilmente geloso, gli ex cognati, le problematiche sorelle, la giovane nipote depressa, il figlio ribelle di Nikos che gira nudo per il giardino, il padre (Mariano Rigillo) disperatamente ironico che ha da poco tentato il suicidio, il ginecologo di famiglia (Maurizio Casagrande) maniaco sentimentale ex marito della bipolare e agguerrita Carmen (Veruska Rossi), ma anche Yuri (Marco Cocci) fisico teorico pieno di tatuaggi innamorato da sempre di Aida (Valentina Cervi) che però ė sposata con una donna. Non mancheranno ospiti inattesi come la bellissima e tormentata Martina (Miriam Catania) che farà esplodere la già fibrillante festa. In un susseguirsi di sferzate sentimentali , il mucchio selvaggio si confronterà senza esclusione di colpi. Ma alla fine gli ammaccati convitati arriveranno all'amara ma in qualche modo consolatoria conclusione che è sempre meglio uno 'straccio di famiglia ' che niente è che forse é impossibile lasciarsi per sempre.