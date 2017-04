Lasciami per sempre: prima clip e uno spot tv del film di Simona Izzo

Notorious Pictures ha reso disponibili una prima clip e uno spot tv di Lasciami Per Sempre, il film corale di Simona Izzo in uscita nelle sale il prossimo 20 Aprile.

Il film è interpretato Barbora Bobulova, Max Gazzè, Valentina Cervi, Marco Cocci, Myriam Catania, Andrea Belisario, Maurizio Casagrande e Mariano Riggillo.

Il film è basato sul romanzo "Baciami per sempre. Diario di una famiglia allargata" di Simona Izzo e scritto dalla Izzo con Matteo Bondioli e Roberta Colombo.

Mentre scrivevamo questa storia, ballavano intorno a noi i termini che sancivano le unioni civili e che di lì a poco sarebbero diventate una realtà legislativa: coppie di fatto, stepchild adoption, utero in affitto, famiglia arcobaleno, mononucleare, multirazziale... E in fondo, anche se tutto questo esiste, come la chiami la chiami, la famiglia resta un centro nevrotico con cui ognuno di noi è costretto a confrontarsi, un approdo sicuro dove potersi rifugiare, ma anche il luogo esasperante da cui voler scappare. Ecco, quindi: “Lasciami per sempre”. Una commedia bipolare, proprio come il “mucchio selvaggio” che abbiamo cercato di raccontare.