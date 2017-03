How to Stop Time, Benedict Cumberbatch per l'adattamento del nuovo romanzo di Matt Haig

Di Federico Boni martedì 14 marzo 2017

Canal Plus per l'adattamento del nuovo romanzo di Matt Haig, How to Stop Time.

L'uomo che non doveva vivere, Benedict Cumberbatch produttore e protagonista Rogue Male di Geoffrey Household di nuovo al cinema grazie a Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch sarà il protagonista di How to Stop Time, adattamento cinematografico del prossimo romanzo di Matt Haig. Parola di ScreenDaily. Uno sci-fi romantico che vedrà Cumberbatch attraversare secoli e continenti, neanche fosse Highlander. Benedict sarà Tom Hazard, 41enne apparentemente normale ma con una rara 'malattia' che l'ha mantenuto in vita per secoli e secoli.

Pellicola che verrà completamente finanziata dai francesi di StudioCanal, in prima linea anche nella distribuzione tra Regno Unito, Francia, Germania, Australia e Nuova Zelanda. La SunnyMarch dello stesso Cumberbatch produrrà il film insieme ad Adam Ackland.

Nell'attesa lo Sherlock televisivo tornerà ad indossare gli abiti di Doctor Strange nell'imminente Thor: Ragnarok, per poi fare altrettanto con Infinity War. Benedict presterà poi la propria voce a Shere Khan nel Libro della Giungla in live-action di Andy Serkis, per poi affiancare Nicholas Hoult e Michael Shannon in The Current War.

Fonte: Comingsoon.net