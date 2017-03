The Claim, prende vita una vecchia sceneggiatura di Damien Chazelle

Di Federico Boni martedì 14 marzo 2017

Entra in produzione una delle primissime sceneggiature mai realizzate da Damien Chazelle. The Claim, scritta all'età di 25 anni.

First Man, il biopic su Neil Armstrong firmato Damien Chazelle ha una data d'uscita Dopo il boom di La La Land Damien Chazelle ritrova Ryan Gosling grazie al biopic su Neil Armstrong, in sala dal 12 ottobre 2018. Ancor prima di girare Whiplash, 3 Oscar vinti nel 2014, Damien Chazelle non aveva scritto soltanto La La Land, quest'anno vincitore di 6 premi Oscar e campione d'incassi con quasi 500 milioni di dollari rastrellati in tutto il mondo, bensì un altro film rimasto nel cassetto per 7 anni. The Claim il titolo, acquistato dalla Oceanside Media e pronto ad entrare in produzione entro pochi mesi, in modo da battere il ferro 'Chazelle' finché è caldo ed uscire in sala nel 2018.

Un thriller, comparso nella celebre 'black list' delle migliori sceneggiature mai prodotte nel lontano 2010, che ha come protagonista un padre single dal passato particolarmente losco alla ricerca della figlia rapita. A complicargli le cose una coppia, che sostiene come la bimba sia loro. Loro figlia.

Scott Clayton produrrà la pellicola con la sua Oceanside insieme alla Route One di Russell Levine e la a Motion Picture Capital di Leon Clarance. Difficilmente Chazelle, regista premio Oscar più giovane di sempre con i suoi 32 anni (25 quando scrisse The Claim), si occuperà del progetto, avendo in canna l'atteso biopic su Neil Armstrong con Ryan Gosling mattatore.

