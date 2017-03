Man of Steel 2, Matthew Vaughn per la regia?

Di Federico Boni martedì 14 marzo 2017

Man of Steel 2, la Warner vuole riportare in sala Superman.

Man Of Steel 2, J.A. Bayona si propone per la regia J.A. Bayona vorrebbe dirigere un film su Superman.

Due mesi fa J.A. Bayona si propose alla Warner per girare il sequel di Man oF Steel. Proposta evidentemente poco ascoltata dallo studios, perché secondo i rumor del giorno la Warner vorrebbe finalmente rimettere mano a Superman affidando l'arduo compito a Matthew Vaughn, regista di X-Men: First Class, Kick-Ass e di Kingsman: Secret Service.

Le trattative sarebbero iniziate, con lo studios disposto persino a far 'scegliere' al regista quale titolo DC dirigere, nel caso in cui non amasse Man of Steel 2. Uscito nel 2013, l'Uomo d'Acciaio incassò 668,045,518 dollari in tutto il mondo, per poi cedere spazio allo scontro con Batman nel 2016. Ora, in attesa che l'Uomo Pipistrello torni ad avere un titolo tutto per se' grazie alla regia di Matt Reeves, anche Clark Kent potrebbe ritrovare spazio in sala.

Al fianco di Henry Cavill, nel film del 2013, Amy Adams, Michael Shannon, Kevin Costner, Diane Lane e Laurence Fishburne. Matthew Vaughn, nel frattempo, tornerà in sala il prossimo 29 settembre con l'atteso Kingsman: The Golden Circle, sequel di quel Kingsman nel 2015 risucito ad incassare 414,351,546 dollari in tutto il mondo.

Fonte: Collider