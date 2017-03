Nightingale, Sam Claflin per la regista di Babadook - via alle riprese

Di Federico Boni mercoledì 15 marzo 2017

Aisling Franciosi e Sam Claflin oer Nightingale di Jennifer Kent.

The Babadook: recensione in anteprima del film horror in concorso a Torino 2014 La maternità fa paura tanto quanto l'Uomo Nero: leggi la recensione dell'horror The Babadook, in concorso al TFF32. Tre anni dopo il sorprendente Babadook, Jennifer Kent è finalmente tornata sul set con Nightingale, opera seconda che avrà Sam Claflin ultima novità del cast. Parola dell'Hollywood Reporter. Il film sarà ambientato nella Tasmania del 1825 e ruoterà attorno ad una 21enne irlandese che, dopo aver assistito al brutale assassino del marito e del figlio ad opera di un soldato e dei suoi compari, cerca vendetta. Per trovarla la giovane si affiderà ad un aborigeno, per una caccia che vedrà i due percorrere il deserto.

Un trhiller tutto al femminile, con Aisling Franciosi de Il Trono di Spade nei panni della 21enne protagonista. Al suo fianco, oltre a Claflin, Damon Herriman, Ewen Leslie e Harry Greenwood, l'aborigeno Djuki Mala, Baykali Ganambarr e Magnolia Maymuru. La Bron Creative produrrà e co-finanzierà la pellicola insieme alla Made Up Stories di Bruna Papandrea, Screen Australia, Screen Tasmania e alla South Australian Film Corporation.

Costato solo 2 milioni di dollari, Babadook ne ha incassati poco più di 10 in tutto il mondo, rastrellando critiche entusiastiche in mezzo mondo.

Fonte: HollywoodReporter