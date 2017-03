Matrix, arriva il reboot Warner - Michael B. Jordan al posto di Keanu Reeves?

Di Federico Boni mercoledì 15 marzo 2017

Michael B. Jordan protagonista del nuovo Matrix?

Matrix 4, Keanu Reeves apre all'ipotesi sequel Keanu Reeves vuole fare Matrix 4, ma solo e soltanto se a scriverlo e a dirigerlo saranno le sorelle Wachowski. Altro che quarto capitolo diretto dalle sorelle Wachowski, come ipotizzato da Keanu Reeves poche settimane fa. In casa Warner Bros. starebbero pensando ad un clamoroso reboot di Matrix, cult sci-fi uscito in sala nel 1999 e vincitore di 4 premi Oscar. Zack Penn (Player One, X-Men: The Last Stand) sarebbe in trattative per scrivere la sceneggiatura, con lo studios interessato al giovane e lanciato Michael B. Jordan (Creed, Fantastic Four) per il ruolo del protagonista.

Ora come ora, incredibile ma vero, le sorelle Wachowski non sarebbero coinvolte in alcun modo nel progetto. Un vero e proprio azzardo, per la Warner, vista la popolarità della pellicola, ancora oggi celebre ed amata in tutto il mondo. Miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, miglior montaggio e Migliori effetti speciali a John Gaeta, Janek Sirrs, Steve Courtley e Jon Thum. Queste le 4 statuette portate a casa da Matrix nel 2000, a cui seguirono The Matrix Reloaded e The Matrix Revolutions nel 2003, usciti a sei mesi di distanza l'uno dall'altro. Tre film che incassarono complessivamente 1 miliardo e 633 milioni di dollari in tutto il mondo.

La trama? Esistono due realtà: una è rappresentata dall'esistenza di ogni giorno, l'altra è nascosta e non accessibile a tutti. Neo vuole disperatamente scoprire la verità su Matrix, mondo virtuale elaborato al computer creato per tenere sotto controllo le persone. Ma che cos'è Matrix? Neo pensa che l'unico uomo in grado di dare una risposta alle sue domande sia Morpheus, uno strano personaggio di cui si raccontano episodi strani. Ma sarà l'incontro con Trinity a svelargli il mistero di Matrix.

Fonte: Comingsoon.net