La Mosca, arriva un altro remake

Di Federico Boni mercoledì 15 marzo 2017

The Fly torna al cinema sotto forma di remake.

La mosca: arriva il sequel a fumetti del remake di David Cronenberg La mosca di David Cronenberg ispira un sequel a fumetti che prosegue la storia raccontando di una spaventosa epidemia mutagena. Ancora remake in quel di Hollywood. 31 anni dopo il classico diretto da David Cronenberg, a sua volta remake de L'esperimento del dottor K del 1958, tratto dal racconto La mosca (La Mouche, 1957) di George Langelaan, la 20th Century Fox riporterà in vita The Fly. Parola di Deadline.

In cabina di regia J.D. Dillard, il mese prossimo pronto a debuttare in sala con Sleight. Dillard si occuperà anche della sceneggiatura, al fianco del partner di scrittura Alex Theurer. A dirigere la pellicola del '58 Kurt Neumann, con protagonisti David Hedison, Patricia Owens e Vincent Price. Due i sequel, ovvero La vendetta del dottor K. (1959) e La maledizione della mosca (1965). Tre anni dopo la pellicola di David Cronenberg (premio Oscar per gli effetti speciali di Chris Walas e Stephan Dupuis) uscì La mosca 2, diretto proprio da Chris Walas.

Al centro della trama un ambizioso scienziato che, durante un esperimento di teletrasporto, mescola le proprie cellule con quelle di una mosca, fortuitamente rinchiusa nelle apparecchiature utilizzate. Una giornalista, nel tempo diventata sua compagna, scopre di portare in grembo una creatura mostruosa la cui parte non umana, poco a poco, prenderà il sopravvento.

Fonte: Comingsoon.net