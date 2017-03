Warrior's Gate: trailer e poster dell'avventura fantasy con Dave Bautista

Di Pietro Ferraro mercoledì 15 marzo 2017

The Warrior's Gate: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantasy di Matthias Hoene.

Disponibili trailer e poster dell'avventura fantasy The Warriors Gate, una coproduzione Francia - Cina che racconta di un videogiocatore adolescente della California, interpretato da Uriah Shelton, che viene magicamente trasportato in Cina, dove dovrà imparare a trasformare le sue abilità nei videogiochi in quelle di un vero guerriero di Kung Fu, imbarcandosi in un viaggio per salvare una principessa.

Il trailer ammicca ad alcuni classici per ragazzi degli anni '80 come Giochi stellari (The Last Starfighter).

Il film è diretto dal tedesco Matthias Hoene, già regista della commedia horror Cockneys vs Zombies e scritto da Luc Besson e Robert Kamen creatori dei franchise action The Transporter e Taken.

Il cast del film include anche Mark Chao, Dave Bautista, Ni Ni, Francis Ng, Sienna Guillory, Ron Smoorenburg e Dakota Daulby.