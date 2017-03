Suicide Squad 2, trovato lo sceneggiatore

Di Federico Boni giovedì 16 marzo 2017

Manca ancora un regista, ma Suicide Squad 2 ha trovato almeno uno sceneggiatore.

Gotham City Sirens, David Ayer ritrova Margot Robbie Sarà David Ayer, regista di Suicide Squad, a dirigere Gotham City Sirens. Stroncato dalla critica eppure campione d'incassi con 745,600,054 dollari rastrellati in tutto il mondo e vincitore di un premio Oscar grazie al trucco, Suicide Squad andrà presto incontro all'immancabile sequel.

Ebbene a detta dell'Hollywood Reporter la Warner Bros. Pictures ha affidato lo script di Suicide Squad 2 ad Adam Cozad, sceneggiatore dei tutt'altro che esaltanti Tarzan e Jack Reacher 2. A dirigere e a sceneggiare il primo capitolo David Ayer.

Resta ora da capire quali personaggi compariranno in Suicide Squad 2, tenendo conto di Gotham City Sirens, spin-off al femminile trainato da Margot Robbie e dalla sua Harley Quinn. Certo è che il Joker, Deadshot, Capitan Boomerang, Killer Croc, Katana, Rick Flag e Amanda Waller saranno nuovamente della partita. Nonostante sia una priorità per lo studios, Suicide Squad 2 non ha ancora trovato un regista. La pianificazione, d'altronde, non è mai stata il punto forte della DC Comics. A contendersi l'ambita poltrona, rumor alla mano, Mel Gibson, Ruben Fleischer (Zombieland), Daniel Espinosa (Safe House) e Jonathan Levine (50/50)

Fonte: Comgingsoon.net