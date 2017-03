Guardiani della Galassia 3 si farà, parola di James Gunn (in dubbio se girarlo o meno)

Di Federico Boni giovedì 16 marzo 2017

James Gunn abbandona i suoi Guardiani della Galassia dopo l'uscita del volume 2?

Guardiani della galassia 2: nuovo trailer italiano svela il personaggio di Kurt Russell I Guardiani della galassia tornano in azione e al cinema ad aprile 2017. In attesa di vedere in sala il Vol. 2, dal 25 aprile nelle sale d'Italia, Guardiani della Galassia avrà anche un 3° capitolo. A confermarlo via Complex lo stesso James Gunn, regista dei primi due titoli Marvel.

"Ci sarà un Guardiani 3, questo è sicuro. Stiamo cercando di capire come farlo. Sto cercando di capire cosa voglio fare veramente. Devo capire dove voglio essere e come voglio passare i prossimi tre anni della mia vita. Ho intenzione di realizzare un altro grande film, ma sarà un 3° Guardiani o altro? Cercherò di capirlo nelle prossime settimane".

Dubbi inediti ma legittimi, quelli di Gunn, che ha passato gli ultimi 4 anni della sua esistenza tra storyboard, set, cabina montaggio e sceneggiatura di Guardiani della Galassia. E' evidente che con o senza di lui in casa Marvel proseguiranno con il franchise, anche solo per chiudere la trilogia. Nell'attesa sarà cross-over con gli Avengers, nell'imminente Infinity War.

Nel Vol. 2, che uscirà il 5 maggio negli States, ritroveremo Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diese, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan, Sean Gunn, oltre alle novità Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Chris Sullivan e Kurt Russell. Uscito nel 2014, il primo capitolo ha incassato due nomination agli Oscar e 773,328,629 dollari al botteghino.

