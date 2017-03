Da John Wick a Léon - 12 killer al cinema

Di Pietro Ferraro domenica 19 marzo 2017

12 killer per 12 film che vedono al centro della trama letali sicari pofessionisti.

John Wick - Capitolo 2 ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone una speciale classifica con 12 killer da grande schermo.

Ha debuttato nei cinema italiani John Wick - Capitolo 2 e Blogo vi propone una speciale classifica video con 12 letali killer prezzolati da grande schermo.

Il killer o sicario è un personaggio che il cinema ha esplorato ampiamente in veste di villain e trasformandolo di tanto in tanto in un anti-eroe.

La nostra classifica prende il via dal professionista "Léon" e include diversi tipi di sicari, ognuno con il suo modus operandi, ognuno con il suo personale codice morale e ognuno mosso da denaro, vendetta e innato istinto omicida.

Il termine "Sicario" deriva dal latino "sica", che indica un pugnale appuntito e curvo usato prevalentemente dai Traci, considerati dei briganti mercenari dagli antichi romani.





1. Léon in "Leon"

Jean Reno è Léon un killer tanto letale quanto metodico e "invisibile", almeno fino a quando non si trova costretto a proteggere una ragazzina adolescente braccata da una squadra di poliziotti corrotti che le hanno sterminato la famiglia. Il francese Luc Besson girà un action-thriller perfetto che miscela tempi europei e azione all'americana. Il cast include un'esordiente Natalie Portman e Gary Oldman che caratterizza un villain piacevolmente sopra le righe.





2. John Wick in "John Wick"

Keanu Reeves è l'ex killer in pensione John Wick costretto a tornare in azione dopo che un banda di balordi gli uccide il cane regalatogli dalla moglie defunta. Al timone del film due esperti di stunt che creano coreografiche sparatorie che strizzano l'occhio a John Woo, supportati da una fotografia stilosa e un Keanu Reeves ritrovato. Il film acclamato dalla critica incassa bene e nel momento in cui scriviamo nelle sale italiane c'è il sequel John Wick - Capitolo 2 ambientato in Italia.





3. Anton Chigurh in "Non è un paese per vecchi"

Javier Bardem ritrae Anton Chigurh, un sicario spietato e infido che bracca un saldatore texano, interpretato da Josh Brolin, colpevole di aver sottratto una ingente somma di denaro dopo uno scontro tra trafficanti di droga locali. Bardem caratterizza un assassino prezzolato oltremodo inquietante con improbabile taglio di capelli e uno sguardo da pelle d'oca. Il film diretto dai fratelli Coen è stato candidato a 7 Premi Oscar con tre statuette vinte: Miglior film, regia e attore non protagonista a Javier Bardem. Il sicario Anton Chigurh ha ispirato il personaggio di Lorne Malvo della serie televisiva Fargo ispirata a sua volta dall'omonimo film dei fratelli Coen.





4. Nikita in "Nikita"

Anne Parillaud è Nikita, ex tossicodipendente data per morta e addestrata in segreto da servizi segreti francesi per diventare una letale killer. Come accaduto con Lèon anche stavolta Luc Besson confeziona un thriller ineccepibile con una protagonista perfetta, tanto intensa e letale quanto fragile e femminile. Il film di Besson ispirato dall'omonimo brano di Elton John ha fruito di un remake americano dal titolo Nome in codice: Nina (1993) con protagonista Bridget Fonda e due serie tv, una canadese in onda dal 1997 al 2001 con protagonista Peta Wilson e una americana in onda dal 2010 al 2013 con protagonista Maggie Q.





5. John Chow in "The Killer"

Chow Yun-Fat è il killer prezzolato John Chow, un uomo solitario che sta pensando al ritiro, ma prima dovrà trovare i soldi per una costosa operazione agli occhi di una cantante che Chow ha ferito accidentalmente. Le coreografiche sparatorie marchio di fabbrica del regista di culto John Woo unite al carisma del divo Chow Yun-Fat per un fascinoso thriller d'azione in puro stile anni '80. Il film del 1989 è ispirato al poliziesco noir del regista francese Jean-Pierre Melville Frank Costello faccia d'angelo (Le Samouraï).





6. Arthur Bishop in "Professione assassino"

Jason Statham è Arthur Bishop, richiestissimo e meticoloso sicario prezzolato noto come "Meccanico" che riesce a mascherare ogni suo "contratto" dietro a normali incidenti, suicidi o atti di microcriminalità. Professione assassino è il remake dell'omonimo film del 1972 con Charles Bronson dotato di un finale differente. Statham veste alla perfezione i panni dell'ombroso e roccioso killer di Bronson e ne rispetta la caratterizzazione originale, insomma un protagonista ad hoc per un buon remake da non sottovalutare.





7. Yo Hinomura in "Crying Freeman"

Mark Dacascos è Yo Hinomura alias il "Freeman" un killer perfetto e letale addestrato da un'organizzazione criminale nota come "I figli dei Draghi". In realtà Hinomura uccide contro la sua volontà poiché schiavo di un rito ancestrale e ad ogni omicidio perpetrato l'uomo versa lacrime di pentimento. Il film è l'adattamento live action della serie omonima di manga e anime giapponesi del 1986.





8. John Lee in "Costretti ad uccidere"

Chow Yun-Fat è John Lee, un killer di Hong Kong in fuga dopo essersi rifiutato di uccidere, per ordine del suo boss, il giovane figlio di un poliziotto. Braccato dai sicari del boss Lee incrocia la strada con la falsaria Meg Coburn interpretata da Mira Sorvino e i due si trovano costretti a fuggire insieme. Il film è diretto da Antoine Fuqua (Training Day) e il cast include Michael Rooker, Jürgen Prochnow e

Danny Trejo.





9. Vincent in "Collateral"

Tom Cruise è il killer Vincent che a Los Angeles prende in ostaggio l'autista di taxi Max, interpretato da Jamie Foxx, per accompagnarlo da cinque testimoni di un processo che Vincent deve eliminare nell'arco di una nottata per ordine di alcuni narcotrafficanti. Cruise è ligio al dovere nel ritrarre un sicario gelido e spietato contrapposto ad un intenso Jamie Foxx che per il suo ruolo riceverà una candidatura all'Oscar. Collateral è diretto da Michael Mann regista del cult Heat - La sfida e del remake Miami Vice. Il cast include anche Jada Pinkett Smith, Mark Ruffalo, Javier Bardem e un cameo per Jason Statham (Uomo all'aeroporto).





10. Agente 47 in "Hitman - L'assassino"

Timothy Olyphant è l'Agente 47 addestrato sin dall'infanzia e modificato geneticamente per essere il perfetto assassino mercenario: gelido, spietato e privo di emozioni. Quando uno dei "lavori" assegnati andrà storto, l'Agente 47 si ritroverà in fuga nell'Europa orientale braccato dall'Interpol e dall'esercito russo. Il film è tratto dell'omonima serie di videogiochi sviluppata da Eidos Interactive. Il film ha fruito del reboot Hitman: Agent 47 (2015) diretto da Aleksander Bach e interpretato da Rupert Friend nei panni dell'Agente 47.





11. Cataleya Restrepo in "Colombiana"

Zoe Saldana è Cataleya Restrepo, una ragazzina colombiana che sfuggita ad una banda di malavitosi che hanno ucciso i suoi genitori viene accolta e allevata dallo zio e dalla nonna che vivono negli Stati Uniti. Quindici anni dopo Cataleya ormai adulta è diventata una letale killer ed è ancora in cerca di cerca di vendetta. Saldana si dimostra credibile eroina action, carisma da vendere che verrà confermato dalla killer Gamora intepretata in Guardiani della galassia. Colombiana diretto da Olivier Megaton (Transporter 3) e scritto e prodotto da Luc Besson, in origine era stato pensato come un sequel di Léon con protagonista Natalie Portman.





12. Jimmy Bobo in "Bullet to the Head"

Sylvester Stallone è James Bonomo, soprannominato "Jimmy Bobo", un killer italo-americano che uccide su commissione. Quando Jimmy vede uccidere il suo partner dovrà fare squadra con poliziotto per avere la sua vendetta. La pellicola diretta da Walter Hill (I guerrieri della notte, 48 ore, Danko) è la trasposizione cinematografica della graphic novel "Du plomb dans la tête" del fumettista francese Alexis Nolent.

Altri film non inclusi nella lista: Ichi the Killer / The Matador / In Bruges / Wanted - Scegli il tuo destino / Kill List / Hanna / Mr. & Mrs. Smith / Era mio padre / Frank Costello - Faccia d'angelo / Pulp Fiction / Bangkok Dangerous / Il giorno dello sciacallo / Run All Night - Una notte per sopravvivere / The Iceman