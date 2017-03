Al cinema dal 16 Marzo: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 16 marzo 2017

Arrivano la fiaba live-action "La Bella e la Bestia", l'horror "The Ring 3" e l'action "John Wick 2".

- La Bella e la Bestia (USA 2017 - Fantastico - Durata 123 minuti) di Bill Condon con Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ewan McGregor. Trama: La Bella e la Bestia è il fantastico viaggio di Belle, una brillante, bella e indipendente giovane donna che viene fatta prigioniera da una bestia nel suo castello. Nonostante i suoi timori, Belle fa amicizia con il personale incantato del castello e impara a guardare oltre l'orribile aspetto esteriore portando alla luce il cuore gentile della Bestia e il principe che si cela al suo interno. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- John Wick: Capitolo 2 (USA 2017 - Azione / Thriller - Durata 122 minuti) di David Leitch, Chad Stahelski con Keanu Reeves, Riccardo Scamarcio, Claudia Gerini, Ian McShane, Common, Laurence Fishburne. Trama: Keanu Reeves torna nei panni del leggendario sicario John Wick, costretto a rimettersi in gioco a causa di un ex socio che trama nell’ombra per prendere il controllo di una oscura organizzazione internazionale. Vincolato da un giuramento di sangue, John decide di assecondarlo e si dirige a Roma dove affronterà alcuni dei più spietati killer al mondo. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- The Ring 3 (USA 2017 - Horror - Durata 102 minuti) di F. Javier Gutierrez con Matilda Anna Ingrid Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki, Vincent D'Onofrio, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan, Chuck David Willis. Trama: Una giovane donna inizia a preoccuparsi quando viene a sapere che il suo fidanzato ha iniziato ad appassionarsi ad una oscura sottocultura che circonda una misteriosa videocassetta che ordina a chi la guarda di suicidarsi sette giorni dopo averla vista. La ragazza si sacrifica per salvare il fidanzato e nel farlo fa una terribile scoperta: esiste un “film nel film” che ancora nessuno ha mai visto prima d'ora...TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Loving (USA 2017 - Drammatico / Biografico - Durata 123 minuti) di Jeff Nichols con Joel Edgerton, Ruth Negga, Michael Shannon, Marton Csokas, Alano Miller, Nick Kroll, Jon Bass, Bill Camp, David Jensen. Trama: Basato su una storia vera Loving racconta il coraggio e l'impegno di Richard e Mildred Loving, coppia interrazziale che si innamora e si sposa nel 1958 andando incontro ad una serie di guai giudiziari generati dalla segregazione razziale che imperversa nello stato in cui vivono, la Virginia. TRAILER IN ITALIANO

- Un tirchio quasi perfetto (Francia 2017 - Commedia - Durata 89 minuti) di di Fred Cavayé. Un film con Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt, Patrick Ridremont, Christophe Canard. Trama: François Gautier è tirchio! Risparmiare gli dà gioia, la prospettiva di dover pagare lo fa sudare freddo. La sua vita è scandita in funzione di un unico obiettivo: non mettere mai mano al portafoglio. Una vita che tuttavia viene completamente sconvolta in un solo giorno: si innamora di una donna e scopre di avere una figlia di cui ignorava l’esistenza. Costretto a mentire per riuscire ad occultare il suo terribile difetto, per François cominciano i problemi. Poiché a volte mentire può costare caro, molto caro...TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Chi salverà le rose? (Italia 2017 - Drammatico - Durata 103 minuti) di Cesare Furesi con Carlo Delle Piane, Caterina Murino, Lando Buzzanca, Antonio Careddu, Philippe Leroy, Guenda Goria, Massimiliano Buzzanca, Eleonora Vallone. Trama: Una delicata storia d’amore fra due uomini anziani e un rapporto fragilissimo con la figlia di uno di loro. Una famiglia arcobaleno ante litteram che si troverà ad appianare attriti e incomprensioni prima che sia troppo tardi. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Aeffetto Domino (Italia 2017 - Drammatico - Durata 80 minuti) di Fabio Massa con Fabio Massa, Ivan Bacchi, Martina Liberti, Cristina Donadio, Pietro De Silva, Salvatore Cantalupo, Mohamed Zouaoui. Trama: Lorenzo lavora in un’associazione che si occupa di insegnare ai bambini disagiati. Tra questi c’è Kalid un giovanissimo africano che ben presto gli trasmette il suo amore per il “continente nero”. e quando gli si propone di operare proprio in Africa, Lorenzo non ha nessun dubbio. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Vedete sono uno di voi (Italia 2017 - Documentario - Durata 76 minuti) di Ermanno Olmi. Trama: È la storia personale di un protagonista di questo nostro tempo. Accompagnati dalle sue parole, intessute da memorie visive, gli autori ripercorrono accadimenti e atti del cardinale Carlo Maria Martini per conoscere come questo importante rappresentante della Chiesa cattolica abbia speso i giorni della sua vita rigorosamente fedele alla sua vocazione e ai suoi ideali. LISTA DELLE SALE