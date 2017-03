Film italiani, novità: Fausto Brizzi girerà il sequel di Poveri ma ricchi, Ilenia Pastorelli nel nuovo film di Carlo Verdone?

Di Mr. Odo giovedì 16 marzo 2017

Poveri ma ricchi avrà un sequel con lo stesso regista e lo stesso cast. Nel frattempo Carlo Verdone avrebbe scelto Ilenia Pastorelli per il suo prossimo film.

Nuovo film Carlo Verdone: Carlo Verdone avrebbe scelto Ilenia Pastorelli, ex Grande Fratello, ma soprattutto David di Donatello come migliore attrice protagonista per Lo chiamavano Jeeg Robot, per recitare nella sua nuova commedia. Il film, interpretato e diretto dall'attore e regista romano sarà prodotto da Filmauro. (fonte Askanews)

Poveri ma ricchi 2: Fausto Brizzi girerà il sequel del film prodotto dalla Wildside con Warner Bros Pictures Italia, (attuale terzo incasso italiano della stagione con 6,8 milioni di Euro. Dovrebbe essere confermato il cast che abbiamo visto all'opera nel primo capitolo. Prepariamoci, dunque, a rivedere Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone e Anna Mazzamauro con molte altre aggiunte.

Sconnessi: tra meno di due mesi (la prima settimana di maggio) inizieranno le riprese della nuova commedia di Camaleo Film, diretta da Christian Marazziti. Il cast prende sempre più forma, così, oltre ai già annunciati Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Carolina Crescentini e Antonia Liskova, reciteranno nel film anche Ricky Memphis, Lorenzo Zurzolo e Michela Andreozzi (che tra l'altro ha scritto la storia insieme al regista, Massimiliano Vado). Ricordiamo la storia: una famiglia fortemente allargata va in vacanza al nord. All'improvviso un black out e l'assenza di internet costringe i componenti del clan a parlare tra loro. (fonte Askanews)