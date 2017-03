Steve Carell e Amy Ryan per Beautiful Boy

Di Federico Boni giovedì 16 marzo 2017

Steve Carell e Amy Ryan alle prese con un figlio tossicodipendente in Beautiful Boy.

Foxcatcher: recensione in anteprima del film di Bennett Miller in concorso a Cannes 2014 Il regista de L'Arte di Vincere dirige Steve Carell e Channing Tatum in un film che punta dritto agli Oscar 2015: leggi la recensione di Foxcatcher, in concorso a Cannes 2014. Steve Carell e Amy Ryan, entrambi volti di The Office, si ritroveranno sul set del dramma Beautiful Day. Parola di EW. La pellicola sarà tratta dall'acclamato libro di memorie Beautiful Boy: A Father's Journey Through His Son's Meth Addiction, edito nel 2008 a firma David Sheff. Carell indosserà gli abiti di David, mentre Ryan sarà Vicki, sua ex moglie. Entrambi chiamati ad aiutare il figlio ad uscire dall'incubo della tossicodipendenza. In passato si era parlato di un Cameron Crowe interessato alla regia, ora affidata al belga Felix van Groeningen, a breve in sala con Il Cerchio. La trama?

"Perché il mio meraviglioso ragazzo si è perso? Che cosa è successo alla mia famiglia? Dove ho sbagliato?" Sono le laceranti domande che hanno ossessionato David Sheff in ogni istante dello straziante viaggio nella tossicodipendenza del figlio Nic e nel difficile percorso verso la guarigione. Beautiful Boy è un memoir spietatamente sincero, scritto con il cuore e con le lacrime di un padre che ama disperatamente un figlio per il quale sembra non esserci speranza. Prima dell'incontro con la droga, Nic era un ragazzo fantastico, il figlio che ogni genitore vorrebbe: allegro e simpatico, studente modello, campione nello sport e adorato dai fratellini. Ma le metamfetamine lo rendono un relitto tremolante "con due buchi neri al posto degli occhi" che non fa che mentire, rubare, scappare di casa. David Sheff ci racconta i primi segnali d'allarme, le bugie, le telefonate alle tre del mattino (sarà Nic? la polizia? l'ospedale?), i tentativi di disintossicazione, le ricadute. Lo stato di continua preoccupazione diventa per lui, a sua volta, una forma di dipendenza; panico, ansia e stress incessanti richiederanno un prezzo altissimo. Eppure non si è mai arreso e, da buon giornalista, ha istintivamenti sondato e percorso ogni strada possibile per salvare il figlio.

Beautiful Boy sarà prodotto da Amazon Studios e dalla sempre più attiva Plan B Entertainment di Brad Pitt. Per Carrell un'altra ipotetica prova da Oscar dopo Foxcatcher.

Fonte: Comingsoon.net