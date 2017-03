Venom uscirà il 5 ottobre 2018 - Aquaman slitta di due mesi

Di Federico Boni venerdì 17 marzo 2017

Aquaman di James Wan posticipato di due mesi dalla DC Comics.

Venom, riprende vita lo spin-off Sony di Spider-Man Trovato uno sceneggiatore per il primo film interamente dedicato a Venom. Se in casa Warner Bros. hanno inaspettatamente posticipato l'uscita di Aquaman di James Wan, spostato dal 5 ottobre al 2018 al 21 dicembre del 2018, in casa Sony Pictures ne hanno subito approfittato per annunciare la release di Venom. 5 ottobre 2018, per l'appunto.

Dopo anni e anni di rumor, finalmente, il primo spin-off di Spider-Man diverrà realtà da qui a breve. Ma a mancare, al momento, sono regista e protagonisti. 10 anni fa, in Spider-Man 3 di Sam Raimi, Topher Grace indossò gli abiti di Venom. Dante Harper, autore dell'ottimo The Edge of Tomorrow, dovrebbe occuparsi dello script.

La prima comparsa di Venom in un fumetto Marvel è avvenuta nel 1984, in "The Amazing Spider-Man" # 252, ovvero diversi anni prima che la creatura aliena lasciasse Peter Parker per fondersi con il fotografo Eddie Brock, che ha poi di fatto dato vita a Venom.

Il 7 luglio prossimo tornerà l'Uomo Ragno in sala con Spider-Man: Homecoming, per poi cedere spazio al primo lungometraggio animato datato 21 dicembre 2018 e a Spider-Man: Homecoming 2 nel luglio del 2019. L'Universo Uomo Ragno sta prendendo forma.

Fonte: Comingsoon.net