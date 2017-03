Stasera in tv: "Cani sciolti" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 17 marzo 2017

Rai 2 stasera propone Cani sciolti (2 Guns), film d'azione del 2013 diretto da Baltasar Kormákur e interpretato da Denzel Washington, Mark Wahlberg e Paula Patton.





Cast e personaggi

Denzel Washington: Robert 'Bobby' Trench

Mark Wahlberg: Marcus 'Stig' Stigman

James Marsden: Quince

Paula Patton: Deb

Bill Paxton: Earl

Edward James Olmos: Papi Greco

Evie Thompson: Patsy

Fred Ward: ammiraglio Tuwey

Robert John Burke: Jessup

Alexandra DeBerry: Margie

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Bobby Trench

Alessandro Quarta: Marcus "Stig" Stigman

Francesco Bulckaen: Quince

Laura Romano: Deb

Angelo Nicotra: Earl

Saverio Moriones: Papi Greco





Trama e recensione

Durante gli ultimi 12 mesi, l’agente della DEA Bobby Trench (Washington) e l’ufficiale dell’Intelligence della Marina degli Stati Uniti, Marcus Stigman (Wahlberg) hanno lavorato fianco a fianco. Agendo in incognito come membri di una gang di trafficanti di droga, sono diffidenti l’uno verso l’altro proprio come lo sono nei confronti dei criminali che sono tenuti a smascherare ed arrestare. Quando il loro tentativo di infiltrarsi in un cartello di droga messicano, ed il conseguente recupero di milioni di dollari, va in fumo, Trench e Stigman vengono immediatamente sconfessati dai loro superiori. Ora chiunque li vorrebbe in carcere o morti, l’unica persona su cui possono contare è il proprio compagno. Sfortunatamente per i loro persecutori, quando per anni i bravi ragazzi si fingono cattivi, imparano diversi trucchi lungo il loro cammino.

Curiosità



La pellicola è l'adattamento cinematografico della miniserie a fumetti "2 Guns", pubblicata nel 2007 dai Boom!Studios, ideata e scritta da Steven Grant.



Regista e produttore hanno ricordato che molte delle migliori battute nel film sono state improvvisate sul set da Denzel Washington e Mark Wahlberg.



E' stata un'idea di Paula Patton apparire in topless in una delle prime scene in camera da letto con Denzel Washington.



Durante lo sviluppo del film, Vince Vaughn era originariamente stato scelto per il ruolo di Bobby e Owen Wilson per il ruolo di Stig.



Denzel Washington e Paula Patton hanno recitato insieme anche in Déjà vu - Corsa Contro il Tempo (2006).



Ellen Pompeo e Marisa Tomei sono state considerate per il ruolo di Deb.



Doug Liman, Antoine Fuqua, Pierre Morel e Martin Campbell sono stati considerati per dirigere.



La rapina in banca si svolge a Tangipahoa Parish, Amite, Louisiana.



La penna che Denzel Washington utilizza nella scena in banca è stata acquistata da un fan a New York.



Seconda collaborazione tra Mark Wahlberg e Baltasar Kormákur, la prima è stata in Contraband (2012).



Il film costato 61 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 132.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Clinton Shorter (District 9) alla sua seconda collaborazione con il regista Baltasar Kormákur dopo aver musicato l'action-thriller Contraband.

Nella colonna sonora sono inclusi anche i brani: "Al Fin" di Judith De Los Santos Romero, "Divorciada" di Andy Gonzales, "Sacrifice" di Nicholas “aqua” Mccarrell, "Entregate" di Matt Hirt And Francisco Rodriguez, "Crazy Things" di Nicholas “aqua” Mccarrell, Feat. Niki Darling, "Mi Corazón Mi Amor" di Lionel Wendling e "All Along The Watchtower" di Bob Dylan.



TRACK LISTINGS

1. The Tracks (1:34)

2. No Options (3:01)

3. Not Now (1:33)

4. Money (1:39)

5. Special Beans (2:12)

6. 3:05 (1:42)

7. More Than Most (1:56)

8. Sorry Sir (2:15)

9. Pick Up The Phone (3:49)

10. Trucks and Choppers (2:52)

11. Earl (2:53)

12. Einstein (2:52)

13. Boom (2:31)

14. Deserve To Be (2:34)

15. The Motel (2:13)

16. 63 Impala (0:45)

17. Arm Or A Leg (2:04)

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.