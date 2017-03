Life - Non oltrepassare il limite è un prequel dello spin-off di Venom?

Di Pietro Ferraro venerdì 17 marzo 2017

Una nuova teoria di un fan suggerisce che il thriller fantascientifico "Life - Non oltrepassare il limite" potrebbe in realtà essere un prequel del prossimo spin-off Venom di Sony.

Di recente un utente di Reddit ha notato qualcosa di molto interessante in uno spot tv dell'imminente thriller fantascientifico Life - Non oltrepassare il limite nei cinema italiani dal prossimo 23 marzo. Una scena dello spot che vede alcuni cittadini di New York guardare qualcosa nel cielo pare sia una scena "riciclata" e originariamente girata per il sequel Spider-Man 3 del 2007, una scena in cui lo Spider -Man di Tobey Maguire salva la Gwen Stacy di Bryce Dallas Howard intrappolata in un edificio fatiscente. E' probabile che si tratti solo di un escamotage dello studio, ma questo filmato ha finito per generare una bizzarra teoria di un fan che ha ipotizzato che "Life" potrebbe effettivamente essere un prequel dell'annunciato spin-off di Venom.

Questa teoria è stata condivisa su Reddit, sostenendo che "Life" potrebbe effettivamente essere una storia di origine per il simbionte alieno Venom approdato sulla Terra. Venom in Spider-Man 3 infetta Eddie Brock (Topher Grace) dopo aver scelto Peter Parker come ospite umano. Da allora il franchise di Spider-Man è stato riavviato due volte e mentre la logica porta a rendere questa teoria inverosimile, non sarebbe la prima volta che abbiamo sentito di un film apparentemente non collegato ad alcun franchise rivelarsi invece parte integrante di un qualche franchise.

A seguire ci saranno spoiler del thriller "Split", quindi continuate a leggere a vostro rischio e pericolo.

Molti fan sono rimasti sorpresi quando alla fine del thriller Split è stato rivelato che il film era in realtà ambientato nello stesso universo di Unbreakable - Il predestinato, con un breve cameo di Bruce Willis nei panni di David Dunn piazzato ad arte alla fine del film, creando di fatto una connessione tra Split e Unbreakable. Anche Paramount ha sorpreso i fan in passato rivelando che un piccolo thriller indipendente dal titolo The Cellar sarebbe stato rititolato 10 Cloverfield Lane, collegandosi all'universo di Cloverfield, così come farà anche l'annunciato God Particle. Proprio lo scorso autunno, Lionsgate ha rivelato che un thriller-horror dal titolo The Woods rititolato Blair Witch era in realtà un sequel del cult found-footage The Blair Witch Project. Anche con tutti questi esempi recenti, sembra improbabile che l'alieno nel film "Life" abbia un qualche collegamento con il nuovo franchise di Spider-Man, che prenderà il via con Spider-Man: Homecoming il 6 luglio.

Per quanto riguarda lo spin-off di Venom un aggiornamento dell'anno scorso riportava che Sony Pictures ha reclutato Dante Harper (You Got Served) per scrivere la sceneggiatura. Tuttavia tale progetto è stato riferito non sarà collegato in alcun modo a Spider-Man: Homecoming, con lo studio che pare stia pianificando un franchising a sé stante intorno a questo personaggio. Non è chiaro in questo momento se anche Marvel sarà coinvolta in questo progetto, ma dal momento che non sarà collegato a Spider-Man: Homecoming, sembra improbabile il coinvolgimento di Marvel, anche se in alcune immagini dell'alieno negli ultimi trailer di "Life" si nota una vaga somiglianza con il simbionte nero visto nei fumetti di Spider-Man.

Prima dell'accordo di Marvel e Sony per portare Spider-Man nell'Universo Cinematografico Marvel, Sony stava sviluppando due spin-off di Spider-Man, uno dedciato ai Sinistri Sei, a cui si era accennato alla fine di The Amazing Spider-Man 2 e Venom. Pare che lo studio stia ancora sviluppando I Sinistri Sei, ma se Venom non è collegato a Spider-Man: Homecoming, allora è possibile che anche I Sinistri Sei non sarà collegato. Sony ha anche annunciato una data di uscita al 5 luglio 2019 per Spider-Man: Homecoming 2, che sarà la seconda tappa di una trilogia, con ogni film che rappresenterà un anno di Peter Parker alle scuole superiori.

