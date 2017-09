Early Man: nuovo trailer e poster del film d'animazione in stop-motion

Di Pietro Ferraro martedì 12 settembre 2017

Aardman Animations e Studio Canal hanno reso disponibili un secondo trailer e una nuova locandina ufficiale per l'avventura d'animazione in stop-motion Early Man. Il film diretto del Nick Park ("Wallace e Gromit", "Shaun, Vita da pecora - Il Film") è stato annunciato nel 2007, ma all'epoca era ancora senza un titolo con molti che ipotizzarono si trattasse di un sequel di Wallace & Gromit. Si è dovuto attendere fino al 2015 per l'annuncio del titolo ufficiale "Early Man" e nel 2016, mentre il film era in produzione, è stato annunciato che il premio Oscar Eddie Redmayne ("La teoria di tutto") avrebbe prestato voce al personaggio principale Dug.





All'alba dei tempi, quando le creature preistoriche vagavano sulla terra, EARLY MAN racconta la storia del coraggioso eroe cavernicolo Dug (Eddie Redmayne) e del suo migliore amico Hognob mentre uniscono la loro tribù contro il potente nemico Lord Nooth (Tom Hiddleston) e la sua Città del Bronzo per salvare la propria casa.

Oltre al Lord Nooth di Redmayne e al Dug di Hiddleston, il cast di doppiatori include anche Masie Williams (la Arya Stark nella serie tv "Il trono di spade") che presta la voce alla giovane valorosa e ribelle Goona.

Il regista Nick Park ha recentemente parlato dei personaggi di Early Man in un po' più nel dettaglio.

Sono essenzialmente un gruppo di inetti cavernicoli e cavernicole tra cui Treebor, interpretato da Richard Ayoade, un gigante gentile spaventato dalla stessa sua ombra; Magma, la madre di Treebor doppiata da Selena Griffiths e Mark Williams come Barry, il cui migliore amico è una roccia.

Park ha parlato anche di Capo Bobnar che "guida il gruppo come figura paterna e leader sin troppo paziente della sua tribù di brutali idioti". Il film che prosegue la partnership tra Aardman Animations e Studio Canal, iniziata con Shaun, Vita da pecora - Il Film, è ancora in produzione per un'uscita uscita fissata al 26 gennaio 2018.





