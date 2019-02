Stasera in tv: "I pinguini di Madagascar" su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 2 febbraio 2019

Italia 1 stasera propone "I pinguini di Madagascar", film d'animazione Dreamworks del 2014 diretto da Eric Darnell e Simon J. Smith.

Cast e personaggi

Tom McGrath: Skipper

Christopher Knights: Soldato

Chris Miller: Kowalski

Conrad Vernon: Rico

John Malkovich: Dave/Dottor Octavius Tentacoli

Benedict Cumberbatch: Agente Segreto

Peter Stormare: Caporale

Annet Mahendru: Eva

Ken Jeong: Miccia

Danny Jacobs: Re Julien

Andy Richter: Mortino

Billy Eichner: inviato tv

Sean Charmatz: grillo

Kelly Cooney: ragazzina

Doppiatori italiani

Luigi Ferraro: Skipper

Franco Mannella: Soldato

Gerolamo Alchieri: Kowalski

Pasquale Anselmo: Rico

Marco Mete: Dave/Dottor Octavius Tentacoli

Alberto Angrisano: Agente Segreto

Paolo Buglioni: Caporale

Erica Necci: Eva

Raffaele Palmieri: Miccia

Oreste Baldini: Re Julien

Massimiliano Alto: Mortino

Dimitri Winter: inviato tv

Ivan Adreani: grillo

Trama e recensione

Le super spie non nascono...vengono covate! Scoprite i segreti dei più grandi

agenti segreti sotto copertura dello spionaggio globale: Skipper, Kowalski, Rico e

Private. Questa squadra d’élite si unirà ad un'organizzazione segreta chiamata North Wind e guidata da un husky, nome in codice Agente Segreto. Insieme dovranno fermare il malvagio Dr. Octavius Tentacoli dalla sua folle intenzione di distruggere il mondo.

Curiosità



La pellicola è uno spin-off della serie di film d'animazione Madagascar e un sequel di Madagascar 3 - Ricercati in Europa.



Gli ordini diretti di Dave ai suoi compari polpi incorporano in ligua originale il nome di una celebrità, ad esempio: "Drew! Barry! More power!"; "Nicolas, cage them!"; "Charlize, they're on the ray!"; "Hugh, Jack, man the battle stations."; "Halle, bury them."; "Kevin, bake on; we're still gonna need that victory cake."; "Robin, write this down."; "Helen, hunt them down!"; "William, hurt them." ; "Elijah, would you please take them away?".. Le celebrità più rilevanti sono Drew Barrymore, Nicolas Cage, Charlize Theron, Hugh Jackman, Halle Berry, Kevin Bacon, Robin Wright, Helen Hunt, William Hurt e Elijah Wood.



Le pecore che North Wind tiene ostaggio sono della serie "Dragon Trainer".



L'ordine di Skipper, "Non sparate fino a che non vedete il bianco dei loro occhi," è un famoso comando militare del 18° secolo impartito da William Prescott durante la battaglia di Bunker Hill, Massachusetts, nel 1775.



A John Malkovich è stato offerto il ruolo del Dr. Octavius Tentacoli tre anni e mezzo prima dell'uscita del film.



Quello in questo film è il secondo ruolo di John Malkovich in un film completamente animato; il primo è in La leggenda di Beowulf (2007).



Un'altra celebrità citata da Dave è "Parker! Posey! Go all terrain!" durante la scena di inseguimento a Venezia.



Le coordinate indicate nel binocolo di North Wind, quando sono sull'isola segreta di Dave, corripondono ad una zona nel mezzo del mare delle Filippine (21,5526 N, 131,2627 E).



Nella serie dei Pinguini di Madagascar c'è sempre un omaggio all'originale serie tv Ai confini della realtà di Rod Serling . In questo film Dave dice: "The monsters are due in Manhattan", una variante del titolo di "Ai confini della realtà: The Monsters Are Due on Maple Street / I mostri di Maple Street (1960)".



Questo è stato l'ultimo film prodotto dalla società Pacific Digital Images (PDI) prima della sua chiusura nel mese di gennaio del 2015.



L'attore britannico Benedict Cumberbatch, voce di "Agente Segreto", ha trovato qualche difficoltà a pronunciare correttamente la parola "penguin / pinguino". Nella versione originale ogni volta che "Agente Segreto" pronuncia la parola "penguin" suona più come "peng wing".



Questo è il primo lungometraggio del franchise Madagascar ad includere il personaggio di Re Julien senza la voce di Sacha Baron Cohen.



Quando Eva guarda con desiderio Kowalski nei momenti più cupi, lui dice a lei "Lo so", celebre battuta di Han Solo nella saga di "Star Wars".



Il film costato 132 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 373.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore e produttore discografico scozzese Lorne Balfe , tra le altre colonne sonore di Balfe ricordiamo musiche per il thriller Il cacciatore di donne, il dramma d'azione 13 Hours e il reboot Terminator Genisys.

Rolfe è un assiduo collaboratore del compositore Hans Zimmer con cui ha musicato i due Sherlock Holmes con protagonista Robert Downey Jr., il sequel d'animazione Madagascar 2 e il blockbuster Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo.



Alla colonna sonora de I pinguini di Madagascar ha collaborato anche il rapper Pitbull con il brano "Celebrate".

Insieme alla colonna sonora del film è stato pubblicato anche lo speciale album "Penguins of Madagascar: Black & White Christmas" con 5 brani natalizi composti da Mike Himelstein, Alex Geringas e Ray Evans.



TRACK LISTINGS:

1. The Penguins of Madagascar

2. Antarctica

3. Demersus

4. Sclateri

5. Adeliae

6. Forsteri

7. Patagonicus

8. Magellanicus

9. Private's Theme

10. Robustus

11. Eudyptula Minor

12. Chrysolophus

13. Chrysocome

14. Antipodes

15. Schlegeli

16. Mendiculus

17. Papua

18. Humboldti

19. He is Dave (feat. Antony Genn)

