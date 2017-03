Film 2018-2019: Henry Cavill per Mission: Impossible 6 - Alicia Vikander per Freakshift

Di Federico Boni sabato 18 marzo 2017

Henry Cavill al fianco di Tom Cruise in Mission: Impossible 6.

Film 2018-2019: Emmy Rossum per Hard Powder - Emily Blunt per A Quiet Place di John Krasinski Emmy Rossum nel remake Usa del norvegese In ordine di sparizione, al fianco di Liam Neeson. - Mission: Impossible 6: Superman sfiderà Tom Cruise. Henry Cavill si è infatti aggiunto al cast di Mission: Impossible 6, come rivelato su Instagram dal regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie. Sul set anche Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Jeremy Renner e l'altra novità Vanessa Kirby. Via alle riprese il 10 aprile prossimo, a Parigi, per un'uscita in sala datata 27 Luglio 2018.

- Freakshift: Alicia Vikander, prossima Lara Croft, girerà anche Freakshift di Ben Wheatley. Parola di Deadline. Un thriller in produzione dal 2012, questo Freakshift, con dei mostri che terrorizzano la popolazione quando cala la notte. A sconfiggerli una banda di disadattati e fuorilegge massa in piedi dal Governo. Wheatley ha scritto la sceneggiatura con Amy Jump.

- The Spy Who Dumped Me: Kate McKinnon e Mila Kunis prenderanno parte alla commedia Imagine Entertainment The Spy Who Dumped Me, sceneggiata e diretta da Susanna Fogel. Brian Grazer (24: Legacy, A Beautiful Mind) produrrà la pellicola, con via alle riprese in estate. McKinnon e Kunis saranno due migliori amiche che finiscono involontariamente invischiate in una cospirazione internazionale quando una delle due scopre che il fidanzato è in realtà una spia. Il titolo, La spia che mi ha scaricato, è un chiaro omaggio a La spia che mi amava, decimo film della serie James Bond interpretato da Roger Moore.